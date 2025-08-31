Η Εθνική πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Eurobasket καθώς επικράτησε της Γεωργίας με . Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη με κλειδί την άμυνα και την επιθετική ικανότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκανε το 3/3.

Η Γεωργία παρατάχθηκε χωρίς τον Γκόγκα Μπιτάτζε, ο Τόκο Σενγκέλια έπαιξε μόλις 3:53 στο πρώτο μέρος.

Ο Ντίνος Μήτογλου τα έβαλε όλα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους (3/3 τρίποντα, 3/4 δίποντα και 2/2 βολές), αστοχόντας μόνο σε ένα σουτ 2 πόντων.

Η Εθνική εκτέλεσε με πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα, 56% με 14/25, ενώ για άλλη μια αναμέτρηση το ποσοστό στις ελεύθερες βολές ήταν χαμηλό με 14/21 (67%).

Το ματς

Η άμυνα της Ελλάδας πρόσφερε 10 πόντους από τα 5 λάθη της Γεωργίας στην πρώτη περίοδο. Παπανικολάου και τον Μήτογλου με σημαντική παρουσία αμυντικά, ενώ επιθετικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την περίοδο με 8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα σε εννέα λεπτά. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 22-13.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Μήτογλου συνέχισε την θετικά παρουσία τόσο σε άμυνα αλλά και επίθεση. Έφτασε τους 15 πόντους με 100% ευστοχία με 3/3 τρίποντα, 2/2 δίποντα και 2/2 βολές. Ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον Αλέξανδρο Σαμαντούροφ, ο οποίος με την έξυπνη πάσα επαναφοράς του Τολιόπουλου από την baseline κάρφωσε για του πρώτους του 2 πόντους. Το μοναδικό πλήγμα της Εθνικής ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ, με τους Γεωργιανούς να μαζέυουν 8 έναντι ενός. Ο Μαμουσελασβίλι 1’15 πριν το ημίχρονο προσέφερε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, αλλά στην απάντηση ο Γιάννης και ο Καλαϊτζάκης σκόραραν απο 2 πόντους ο καθένας, με το πρώτο μισό να ολοκλήρώνεται στο 46-29

Το β’ μέρος ξεκίνησε με τον Σπανούλης να βάζει τον Καλαϊτζάκη στο παρκέ, για να πιέσει ακόμα περισσότερο στην άμυνα. Ο ίδιος σκόραρε μετά από ασίστ του Σλούκα, διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή για φάουλ, χρεώθηκε με τεχνική ποινή και το 4 φάουλ του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε το πρώτο του τρίποντο, και ανέβηκε στους 20 πόντους μέσα σε 16’15” που έχει αγωνιστεί. Λίγο μετά στραβοπάτησε,κατατρομάζοντας όλον τον πάγκο της Εθνικής, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Στα 40 λευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου ο Κώστας Αντετοκούνμπο συμπλήρωσε και αυτός τα 5 φαουλ και έγινε αλλαγή για τον Σαμαντούροφ. Η Εθνική μας θα μπει στην τελική ευθεία με την διαφορα να είναι στους 28 πόντους, 69-41.

Η περίοδος ξεκίνησε με τον Μαμουκελασβίλι και τον Τολιόπουλο να ευστοχούν για τρεις. Με την απουσία του Γιάννη κάτω απο την ρακέτα ο Σερμαντίνι πέτυχε 6 συνεχόμενους πόντους. Αμέσως μετά ο Βασίλης Σπανούλης τον πέρασε ξανα εντός. Λίγο πριν πάτησε παρκέ και ο Κατσίβελης όντας ο μόνος που δεν είχε αγωνιστεί. Για άλλο έναν αγώνα πήραν χρόνο συμμετοχής όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες της Εθνικής. Ο γκαρντ του Άρη πέτυχε 6 πόντους με 2 εύστοχα τρίποντα. Το ματς ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια δυσκολία για την Εθική με τελικό σκορ 94-53

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 46-29, 69-41, 94-53

Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο

1. Ελλάδα 3-0

2. Ισπανία 1-1

3. Γεωργία 1-1

4. Ιταλία 1-1

5. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-1

6. Κύπρος 0-2

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης):

Ντόρσεϊ 14 (4 τριπ.), Λαρεντζάκης 5, Τολιόπουλος 6, Σλούκας 4, Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (5 ριμπ.), Κατσίβελης 6, Σαμοντούροβ 4, Γιάννης Αντετοκούνμπο 27 (8 ριμπ.), Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3 τριπ.).