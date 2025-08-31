Σάλο είχε προκαλέσει πριν μερικές εβδομάδες η είδηση ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον, μαζί με τα τρία τους παιδιά, τον 12χρονο Τζορτζ, τη 10χρονη Σάρλοτ και τον 7χρονο Λούις, βρέθηκαν στην Κεφαλονιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ωστόσο, η άφιξη και η αναχώρησή τους πέρασαν απαρατήρητες, καθώς η οικογένεια επέλεξε να παραμείνει «incognito», απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας και απόλυτης ιδιωτικότητας πάνω σε ένα υπερπολυτελές γιοτ. Οι Κεφαλονίτες δεν έχασαν όμως την ευκαιρία να παρακολουθούν την πριγκιπική οικογένεια, που ζούσε για λίγες μέρες «παραμυθένια» στο Ιόνιο.

Μυστήριο, όμως αποτέλεσε το σε ποιον ανήκει το υπερπολυτελές το γιοτ όπου διέμεινε η βασιλική οικογένεια;

Ο λόγος για την θαλαμηγό Lady Beatrice, πρώην ιδιοκτησίας των διδύμων αδελφών David και Frederick Barclay. Το υπερπολυτελές σούπερ γιοτ πουλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στον Βρετανό χρηματιστή Peter Adam Daiches Dubens με τίμημα κοντά στα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Αρχικά, είχαν κυκλοφορήσει φήμες πως η οικογένεια ταξίδευε με υπερπολυτελές σκάφος αξίας 340 εκατ. λιρών που ανήκε σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στη συνέχεια, ακούστηκε ότι βρίσκονταν στη θαλαμηγό Almax, ένα από τα πρώτα σκάφη με κυψέλες καυσίμου. Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα το Almax εμφανίστηκε στο Αργοστόλι με διαφορετικούς επιβάτες…. την βασιλική οικογένεια!

Το Lady Beatrice διαθέτει εσωτερικούς χώρους με ιδιαίτερη διακόσμηση, σουίτες για 16 άτομα, τραπεζαρίες σε δύο καταστρώματα και πισίνα στην επάνω βεράντα. Στο παρελθόν, το σκάφος υπήρξε σκηνικό έντονων στιγμών, καθώς η σύζυγος του Σερ Φρέντερικ είχε περιγράψει ότι οι δίδυμοι αδελφοί είχαν έρθει στα χέρια πάνω στο πλοίο για ζητήματα που αφορούσαν την επιχειρηματική τους αυτοκρατορία.

Σύμφωνα με το Kefaloniapress.gr, η οικογένεια έφτασε στην Κεφαλονιά με ιδιωτικό αεροσκάφος στις 21 Ιουλίου και επιβιβάστηκε στο σκάφος μέσω μαρίνας κοντά στο χωριό Σβορωνάτα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, το σκάφος παρέμεινε αγκυροβολημένο σε διάφορα σημεία γύρω από το νησί, με τα παιδιά να εντυπωσιάζουν τους κατοίκους με την ευγένεια και την υπομονή τους.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον βυθό της Κεφαλονιάς, ζητώντας εξοπλισμό για θαλάσσιες εξερευνήσεις. Τα σχέδια της οικογένειας για επίσκεψη στο Φισκάρδο ωστόσο, δεν πέτυχαν, καθώς οι υπεύθυνοι ασφαλείας έκριναν ότι η μεγάλη παρουσία Βρετανών τουριστών θα επηρέαζε την ιδιωτικότητά τους.

Έτσι, προτίμησαν να παραμείνουν στο σκάφος τους, απολαμβάνοντας ηρεμία και απόλυτη απομόνωση. Στις 26 Ιουλίου οι Γουίλιαμ και Κέιτ επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα Σάρλοτ να ταξιδεύουν άμεσα στην Ελβετία για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Euro και να στηρίξουν την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Το «μυστήριο» για το ποια θαλαμηγός φιλοξένησε το πριγκιπικό ζεύγος λύθηκε, αφήνοντας πίσω του ιστορίες που με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό θα συζητάνε οι Κεφαλονίτες.