Στην 82η έκδοση του φεστιβάλ της Βενετίας, ο Τζουντ Λο εντυπωσιάζει ενσαρκώνοντας έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους ηγέτες της εποχής μας.

Στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» του Γάλλου σκηνοθέτη Ολιβιέ Ασαγιάς, που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζουλιάνο ντα Έμπολι, ο Βρετανός ηθοποιός μεταμορφώνεται σε Βλαντίμιρ Πούτιν, αποδίδοντας με παγωμένο βλέμμα και σφιγμένη σωματική γλώσσα το κρύο του απόλυτου ελέγχου.

Χωρίς υπερβολικές προσθετικές μάσκες, με τη βοήθεια μόνο μιας περούκας και ατελείωτου αρχειακού υλικού, ο Law αποτυπώνει την αμηχανία και τη δυσκαμψία ενός ηγέτη που μαθαίνει να χειρίζεται το δημόσιο πρόσωπό του. «Δεν έψαξα την πρόκληση ούτε φοβάμαι συνέπειες», δηλώνει, «παραδόθηκα στη ματιά του σκηνοθέτη».

Η ταινία δεν είναι μια απλή βιογραφία του Πούτιν αλλά μια εξερεύνηση της ίδιας της φύσης της πολιτικής. Ο χαρακτήρας του Μπαράνοφ, που υποδύεται ο Paul Dano, είναι εμπνευσμένος από τον Βλαντισλάβ Σούρκοφ, τον διαβόητο «γκουρού» επικοινωνίας του Κρεμλίνου, ο οποίος διαμόρφωσε τον ρωσικό δημόσιο λόγο, τα αφηγήματα και τις ψευδαισθήσεις της νέας εποχής. «Πίσω από κάθε του λέξη υπάρχει ένας σκοπός», εξηγεί ο Ασαγιάς, τονίζοντας πως το φιλμ αποτελεί μια καθολική αντανάκλαση του πώς η εξουσία διαμορφώνει και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο.

Με φόντο τις χρυσοποίκιλτες αίθουσες του Κρεμλίνου και τα παγωμένα τοπία της Ρωσίας, ξεδιπλώνεται η μετάβαση από την ασταθή ελευθερία της δεκαετίας του ’90 υπό τον Μπόρις Γιέλτσιν σε μια νέα μορφή αυταρχισμού. Στην αφήγηση περνούν η τραγωδία του υποβρυχίου Κουρσκ, η Τσετσενία, η Κριμαία, οι δολοφονίες και οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις ολιγαρχών όπως ο Μπερεζόφσκι.

Η Αλίσια Βικάντερ, στον ρόλο της Ξένια, προσθέτει μια γυναικεία διάσταση ελευθερίας και διαφυγής σε έναν ανδροκρατούμενο και καταπιεστικό κόσμο.

Ο Ασαγιάς υπογραμμίζει ότι ο Πούτιν παρουσιάζεται ως «ένας χειραγωγός που με τις στρατηγικές του επαναπροσδιορίζει την ίδια την έννοια της πολιτικής». Το σενάριο, στο οποίο συνέβαλε και ο Εμανουέλ Καρρέρ, αποτυπώνει έναν ηγέτη που από «άγριο άνθρωπο της KGB» μετατράπηκε σε φύλακα ενός κράτους που υπόσχεται ασφάλεια μέσα από τον έλεγχο και τον φόβο. «Κανείς δεν ήταν ασφαλής στην Σοβιετική Ένωση και κανείς δεν είναι ασφαλής στη Ρωσία σήμερα», δηλώνει ο σκηνοθέτης, αφήνοντας να διαφανεί ότι η ταινία δεν αφορά μόνο τη Ρωσία αλλά κάθε χώρα που παλεύει με τους πειρασμούς του αυταρχισμού.

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» είναι ένα έργο 156 λεπτών, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, και φιλοδοξεί να γίνει η πιο φιλόδοξη δημιουργία του Ασαγιάς. Ένα κινηματογραφικό πορτρέτο που ανασυνθέτει όχι μόνο την εικόνα ενός ισχυρού ηγέτη αλλά και την ίδια τη μηχανική της εξουσίας στον 21ο αιώνα.