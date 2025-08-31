Το Hyundai Motor Group και η Incheon International Airport Corporation (IIAC) υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία για την ανάπτυξη ρομπότ αυτόματης φόρτισης (ACR) ηλεκτρικών οχημάτων (EV) που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Στην υπογραφή της συμφωνίας παρευρέθηκαν ο κ. Heui Won Yang, President & Head of the Research & Development (R&D) Division του Hyundai Motor Group, ο κ. Hag Jae Lee, President & CEO της Incheon International Airport Corporation καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη και από τις δύο πλευρές.

«Αυτή η συνεργασία θα χρησιμεύσει ως σημαντικό ορόσημο στην ανάδειξη των πρακτικών οφελών των μελλοντικών τεχνολογιών κινητικότητας, συνδυάζοντας τις δυνατότητες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης του Hyundai Motor Group με την εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρία της Incheon International Airport Corporation», δήλωσε ο κ. Heui Won Yang, President & Head of the R&D Division του Hyundai Motor Group.

«Το Hyundai Motor Group στοχεύει να προσφέρει μια πιο άνετη και βελτιωμένη εμπειρία κινητικότητας μέσω μιας προσαρμοσμένης λύσης αυτόματης φόρτισης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Προσβλέπουμε επίσης στη συνεργασία με το Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon για την κατασκευή διαφόρων υποδομών κινητικότητας και την κατάκτηση της κορυφής του μελλοντικού οικοσυστήματος κινητικότητας».