Η Formula1 επέστρεψε, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές της με τη McLaren να μπαίνει στο δεύτερο μισό της χρονιάς …σχεδόν με το δεξί. Η ταχύτατη McLaren κυριάρχησε στην Ολλανδική πίστα με τον Όσκαρ Πιάστρι να βλέπει πρώτος την καρό σημαία.

Τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά για τον ομόσταβλο του Λάντο Νόρις, που εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος λίγο πριν το τέλος του αγώνα και ενώ βρισκόταν δεύτερος.

Ο Πιάστρι ηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος και ξεπέρασε την πίεση των τριών επανεκκινήσεων του αυτοκινήτου ασφαλείας, κατακτώντας την κρίσιμη έβδομη νίκη της σεζόν από τον ήρωα της έδρας Max Verstappen.

Ο Όσκαρ Πιάστρι αύξησε τις ελπίδες του για τον τίτλο στη Formula 1 το 2025 κερδίζοντας το Ολλανδικό Γκραν Πρι από την pole position, ενώ ο ομόσταυλός του και αντίπαλός του στη McLaren, Λάντο Νόρις, αποχώρησε από τη δεύτερη θέση λόγω μηχανικών προβλημάτων.

Σημαντική η επανεμφάνιση του Φερστάπεν στο βάθρο με την δεύτερη θέση, είχε να ανέβει σε ποντιουμ από το γκραν Καναδά! Την τριάδα συμπλήρωσε ο νεαρός Ισάκ Χατζάρ με τη Racing Bulls, που ήταν πολύ χαρούμενος που ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο της F1.

Ο αγώνας δεν πήγε και τόσο καλά για τον Χάμιλτον, που «καρφώθηκε» με τη Ferrari του, χωρίς ευτυχώς να πάθει τίποτα. Ο ίδιος ζήτησε συγνώμη για από την ομάδα του, δίνοντας πλέον τροφή για σχόλια για την μειωμένη απόδοση του επτά φορές Παγκόσμιου πρωταθλητή που αρχίζει να είναι και απρόσεκτος.