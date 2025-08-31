O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 έχασε τον έλεγχο της Ferrari στην έξοδο της στροφής 3.

To Grand Prix Ολλανδίας ολοκληρώθηκε άδοξα για τον Λούις Χάμιλτον. Κατά τον 23ο γύρο του αγώνα στο Ζάντβορτ, ο Βρετανός έχασε τον έλεγχο της SF-25 κατά την έξοδο της στροφής 3, με την έντονη κλίση, ενώ ήταν 6ος στην κατάταξη.

https://x.com/F1F1edit/status/1962147248063606794?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962147248063606794%7Ctwgr%5Eb2f9382eedf0538b8c0a79a8a1e392ff0ba15293%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazzetta.gr%2Fgmotion%2F2470296%2Ff1-ston-toiho-o-hamilton-telos-gp-ollandias-gia-ton-bretano-vid

Καθώς η βροχή έπεφτε ο επτά φορές πρωταθλητής υπέστη υπερστροφή. Διόρθωσε την ολίσθηση, αλλά χτύπησε το μπροστινό δεξί μέρος του αυτοκινήτου, καθώς δεν μπόρεσε να το τραβήξει προς τα αριστερά για να αποφύγει τις μπαριέρες.

«Ναι, λυπάμαι πολύ, παιδιά», είπε μέσω του ομαδικού ασυρμάτου, επιβεβαιώνοντας ότι δεν τραυματίστηκε πριν βγει από το αυτοκίνητο. Κατάφερε να απομακρυνθεί από τη σύγκρουση, μαζεύοντας κομμάτια από την μπροστινή πτέρυγα του SF25 του καθώς κατευθυνόταν προς την ασφάλεια.