Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο της Φιορεντίνα αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής στις 09:50 με πτήση από το Μιλάνο, προκειμένου να ολοκληρώσει την προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, στη συνέχεια ιατρικές εξετάσεις, και αν όλα κυλήσουν ομαλά, την υπογραφή συμβολαίων.

Η συμφωνία με τη Φιορεντίνα

Η συζήτηση ανάμεσα στις δύο ομάδες αφορά δανεισμό του Μπιάνκο για τη φετινή σεζόν, με οψιόν αγοράς που θα ενεργοποιείται το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για φόρμουλα παρόμοια με εκείνη που συμφωνήθηκε με τον Αλεσάντρο Βολιάκο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του Δικεφάλου να «δέσει» τους παίκτες που φέρνει, εφόσον αποδώσουν.

Η πρόταση του ΠΑΟΚ προς τον Ιταλό χαφ είναι συμβόλαιο 1+3 χρόνια, ώστε σε περίπτωση αγοράς του να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει γεμάτες σεζόν σε Serie B και Serie A με Ρετζιάνα και Μόντσα.