Ο Μίλος Πάντοβιτς βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος επιθετικός έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 17:00 και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις προτού υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

Στις πρώτες του δηλώσεις, εμφανώς χαμογελαστός και ικανοποιημένος, τόνισε:

Για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο κλαμπ και νιώθω τιμή που είμαι εδώ για την ομάδα. Δεν είχα καμία αμφιβολία να έρθω. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα για το ενδιαφέρον, ήθελα να έρθω εδώ».

Για το αν μίλησε με τους συμπατριώτες του που παίζουν στον Παναθηναϊκό:

«Ήξερα ότι έπρεπε να προετοιμαστούν για το ματς της Κυριακής, εύχομαι να πάρουμε τη νίκη και έπειτα θα μιλήσω με τους συμπαίκτες μου. Ξέρω τους δυο Φίλιπ (σ.σ. Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς) και θα μιλήσουμε σίγουρα».

Για τους στόχους του:

«Έχω μεγάλους στόχους. Για αυτό ήρθα. Θέλω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Για να μιλήσουμε για τους στόχους μας, θα πρέπει να μιλήσω και με τον κόουτς και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου. Θα δώσω τα πάντα για τον Παναθηναϊκό».