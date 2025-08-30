Ο Ολυμπιακός, επικράτησε με 2-0 του ΝΠΣ Βόλος για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Τσικίνιο έβαλε μπροστά τους ερυθρόλευκους στο 77′ σκοράροντας με το τακουνάκι, ενώ οκτώ λεπτά μετα σέρβιρε για τον Ρέτσο με τον ίδιο τρόπο.

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει με ηρεμία στη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Το ματς

Η πρώτη καλη στιγμή ήταν για την ομάδα του Βόλου. Ο Χουάνπι εκτέλεσε το φάουλ, ο Τζόκα έπιασε ένα γυριστό σουτ έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, με τον διεθνή Έλληνα γκολκίπερ να κάνει γρήγορα πίσω βήματα και να διώχνει σε κόρνερ με το δεξί του χέρι. Ο Σιαμπάνης στο 29′ αρνείται στον Πνευμονίδη το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Τσικίνιο εισχώρησε κάθετα στην περιοχή του Βόλου, έκοψε προς το πέναλτι, εκεί έκανε κίνηση ο 19χρονος Έλληνας εξτρέμ, όμως το σουτ του σταμάτησε στο αριστερό πόδι του Σιαμπάνη. Λίγο πριν το ημίχρονο ο ΝΠΣ Βόλος άγγιξε το γκολ. Ξανά όμως ο Τζολάκης πραγματοποίησε τη δεύτερη τρομερή επέμβασή του στο ματς. Ο Λάμπρου σέντραρε με το δεξί, ο Μύγας βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι, με τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα να απομακρύνει την μπάλα με τα πόδια πριν γίνει το 1-0.

Στο 57ο λεπτό ο Τζολάκης με βολέ βρίσκει τον Ελ Κααμπί στην πλάτη της άμυνα του Βόλου, ο Σιαμπάνης κάνει κάκιστη εκτίμηση της φάσης, ο διεθνής Μαροκινός τον προλαβαίνει, τσιμπάει την μπάλα και σε κενό τέρμα κάνει το 0-1 αλλά ακυρώνεται καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ. Το γόρδιο δεσμό για το Ολυμπιακό έλυσε στο 77′ ο Τσικίνιο. Ο Στρεφέτσα έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Τσικίνιο πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και με τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Οκτώ λεπτά μετά ξανά μαγεία Τσικίνιο, όμως αυτή τη φορά ο Ρέτσος είναι ο σκόρερ. Ο Γιαζίτζι εκτέλεσε το κόρνερ, ο Πορτογάλος χαφ έκανε ξανά τακουνάκι, ο αρχηγός του Ολυμπιακού πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής του Βόλου κι σφράγισε την ερυθρόλευκη νίκη.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (65′ Έσε), Νασιμέντο (89′ Σιπιόνι), Μαρτίνς (78′ Γιαζιτζί), Τσικίνιο (89′ Καμπελά), Πνευμονίδης (65′ Στρεφέζα), Ελ Κααμπί

ΝΠΣ Βόλος (Φεράρντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνεθ (78′ Θαρθάνα), Κόμπα (90′ Μπουζούκης), Λάμπρου (78′ Ασεχνούν), Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς (69′ Μακνί)