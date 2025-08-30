Η Ιταλία πήρε την πρώτη της νίκη στο Eurobasket, καθώς επικράτησε με 78-62 της Γεωργίας. Με την παρθενική της νίκη στον όμιλο της Λεμεσού «κρατάει» τις ελπίδες της ζωντανές για ένα καλό πλασάρισμα στον τρίτο όμιλο.

Οι Ιταλοί Νιάνγκ και Φοντέκιο σκόραραν από 15 και 14 πόντους αντίστοιχα, ενώ από την πλευρά της Γεωργίας Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι οι μοναδικοί διψήφιοι με 22 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Σε κακή μέρα ο Σενγκέλια ο οποίος έμεινε άποντος με 0/5 δίποντα και 0/3 τρίποντα σε 22 λεπτά συμμετοχής. Η αστοχία του έφερε τον εκνευρισμό στο παρκέ με τον ίδιο να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές πριν η ομάδα του Ποτσέκο πανηγυρίσει την παρθενική της νίκη στον όμιλο.

Ο Σενγκέλια είχε τιμωρηθεί με την πρώτη τεχνική ποινή 4’03” πριν από το τέλος, πήρε δεύτερη στα 2’50” πριν τη λήξη και αποβλήθηκε.

Αμέσως μετά έβρισε τους διαιτητές έναν προς έναν στην πορεία του προς τα αποδυτήρια, ενώ προηγούμενως ο Γκόγκα Μπιτάτζε είχε κάνει χειρονομία χρηματισμού σε έναν εξ αυτών.

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62.

Επόμενη αντίπαλος για την Ιταλία είναι η ομάδα της Βοσνίας (31/8, 21:30), ενώ η Γεωργία θα αντιμετωπίσει την ίδια μέρα το μεσημέρι (15:00) την Εθνική μας ομάδα.

Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο

1. Ιταλία 1-1

2. Γεωργία 1-1

3. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-0

4. Ελλάδα 1-0

5. Ισπανία 0-1

6. Κύπρος 0-1