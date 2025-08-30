Την δεύτερη νίκη πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδος στο Eurobasket, καθώς νίκησε χωρίς την Κύπρο με 96-69.

Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου συγκίνησε άπαντες και έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην αναμέτρηση.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε στην διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο καθώς προφυλάχθηκε για την αυριανή αναμέτρηση απέναστη στην Γεωργία. Ο χρόνος μοιράστηκε και για τους 11 διαθέσιμους παίκτες. Όλοι εκτός από τον Κώστα Σλούκα αγωνίστηκαν για διψήφιο αριθμό λεπτών.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και Μήτογλου ήταν οι πρώτοι σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμαντούροφ πέτυχε τους πρώτους του 12 πόντους.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Κύπρο να προηγείται με 3-0. Για τους πρώτους ελληνικούς πόντους χρειάστηκε να περάσουν 3’22 ώστε ο Λαρετζάκης να ευστοχήσει σε δύο ελεύθερες βολές. Δύο παίκτες του Ολυμπιακού, Λαρετζάκης και Ντόρσεϊ βγήκαν μπροστά στο σκοράρισμα στο πρώτο μισό του δεκαλέπτου με 5 και 8 πόντους αντίστοιχα. Στα τελευταία τέσσερα λεπτά συνέχισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τους Μήτογλου, Τολιόπουλο και Σαμαντούροφ φέρνουν το σκορ στο 22-13.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Εθνική χωρίς να «πατήσει» το γκάζι διατήρησε μια διαφορά ασφαλείας με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 43-31. Στους 9 ο Σαμοντούροβ,ενώ Στυλιανού και Γουίλις είναι με επτά πόντους οι πρώτοι σκόρερ της Κύπρου.

Με επιστροφή μετά το ημίχρονο η Ελλάδα πραγματοποίησε το καλύτερο επιθετικά δεκάλεπτό. Πέτυχε 26 πόντους και δέχτηκε 16, 7 εκ τον οποίον από τον 22 γκαρντ της Κύπρου, Φίλιππο Τίγκα.

Στο ίδιο τέμπο συνέχισε η Εθνική και χάρη σε Ντόρσεϊ και Λαρεντζάκη ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά (51-75. Μέχρι το φινάλε το σκηνικό δεν άλλαξε, με την Εθνική ομάδα να φτάνει άνετα στη νίκη και να κάνει το 2 στα 2 στον όμιλο.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 43-31, 69-47, 96-69

Επόμενη αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η Γεωργίας (31/8, 15:ο0), ενώ η Κύπρος θα αντιμετωπίσει την ίδια μέρα (18:15) την Ισπανία.

Ελλάδα(Βασίλης Σπανούλης):

Ντόρσεϊ 18 (4 τριπ.), Λαρεντζάκης 14 (3 τριπ.), Τολιόπουλος 5, Σλούκας 2, Καλαϊτζάκης 9 (5 ασίστ), Παπανικολάου 5, Κατσίβελης 7 (5 ασίστ), Σαμοντούροβ 12 (8 ριμπ.), Γιάννης Αντετοκούνμπο 31 (6 ριμπ.), Κώστας Αντετοκούνμπο 2 (6 ριμπ.), Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 18.

Κύπρος (Χριστόφορος Λειβαδιώτης):

Λοϊζίδης, Σιμιτζής, Πασσιαλής, Μιχαήλ, Ηλιάδης, Χριστοδούλου, Γιουνγκ, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας, Γουίλις, Στυλιανού.