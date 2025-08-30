Την δεύτερη νίκη πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδος στο Eurobasket, καθώς νίκησε χωρίς την Κύπρο με 96-69.
Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου συγκίνησε άπαντες και έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην αναμέτρηση.
Δύο ομάδες, ένας Εθνικός Ύμνος, μία μοναδική στιγμή…
Two teams, one Anthem, a unique moment…@EuroBasket#CYPGRE #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/MX26c1nZR1
— HellenicBF (@HellenicBF) August 30, 2025
Ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε στην διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο καθώς προφυλάχθηκε για την αυριανή αναμέτρηση απέναστη στην Γεωργία. Ο χρόνος μοιράστηκε και για τους 11 διαθέσιμους παίκτες. Όλοι εκτός από τον Κώστα Σλούκα αγωνίστηκαν για διψήφιο αριθμό λεπτών.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και Μήτογλου ήταν οι πρώτοι σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμαντούροφ πέτυχε τους πρώτους του 12 πόντους.
Το ματς
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Κύπρο να προηγείται με 3-0. Για τους πρώτους ελληνικούς πόντους χρειάστηκε να περάσουν 3’22 ώστε ο Λαρετζάκης να ευστοχήσει σε δύο ελεύθερες βολές. Δύο παίκτες του Ολυμπιακού, Λαρετζάκης και Ντόρσεϊ βγήκαν μπροστά στο σκοράρισμα στο πρώτο μισό του δεκαλέπτου με 5 και 8 πόντους αντίστοιχα. Στα τελευταία τέσσερα λεπτά συνέχισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τους Μήτογλου, Τολιόπουλο και Σαμαντούροφ φέρνουν το σκορ στο 22-13.
BACK to BACK to BACK.
Umbrellas out, it’s raining threes in Cyprus! ☔️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/KdR0MrO7q2
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Εθνική χωρίς να «πατήσει» το γκάζι διατήρησε μια διαφορά ασφαλείας με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 43-31. Στους 9 ο Σαμοντούροβ,ενώ Στυλιανού και Γουίλις είναι με επτά πόντους οι πρώτοι σκόρερ της Κύπρου.
Με επιστροφή μετά το ημίχρονο η Ελλάδα πραγματοποίησε το καλύτερο επιθετικά δεκάλεπτό. Πέτυχε 26 πόντους και δέχτηκε 16, 7 εκ τον οποίον από τον 22 γκαρντ της Κύπρου, Φίλιππο Τίγκα.
Στο ίδιο τέμπο συνέχισε η Εθνική και χάρη σε Ντόρσεϊ και Λαρεντζάκη ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά (51-75. Μέχρι το φινάλε το σκηνικό δεν άλλαξε, με την Εθνική ομάδα να φτάνει άνετα στη νίκη και να κάνει το 2 στα 2 στον όμιλο.
Τα δεκάλεπτα: 22-13, 43-31, 69-47, 96-69
Επόμενη αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η Γεωργίας (31/8, 15:ο0), ενώ η Κύπρος θα αντιμετωπίσει την ίδια μέρα (18:15) την Ισπανία.
Ελλάδα(Βασίλης Σπανούλης):
Ντόρσεϊ 18 (4 τριπ.), Λαρεντζάκης 14 (3 τριπ.), Τολιόπουλος 5, Σλούκας 2, Καλαϊτζάκης 9 (5 ασίστ), Παπανικολάου 5, Κατσίβελης 7 (5 ασίστ), Σαμοντούροβ 12 (8 ριμπ.), Γιάννης Αντετοκούνμπο 31 (6 ριμπ.), Κώστας Αντετοκούνμπο 2 (6 ριμπ.), Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 18.
Κύπρος (Χριστόφορος Λειβαδιώτης):
Λοϊζίδης, Σιμιτζής, Πασσιαλής, Μιχαήλ, Ηλιάδης, Χριστοδούλου, Γιουνγκ, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας, Γουίλις, Στυλιανού.