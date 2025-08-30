Με μοναδικό νέο πρόσωπο τον Μάτριν Φρίντεκ ξεκινάει ο Άρης στην αποψινή αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Ο Τσέχος παίρνει τη θέση του Χάμζα Μεντίλ στα αριστερά της άμυνας. Αντιθέτως, ο Κλέιτον Ντιαντί διατηρείται σε ρόλο αριστερού εξτρέμ για τους Θεσσαλονικείς.
Η ενδεκάδα του Άρη: Μάικιτς – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ – Μόντσου, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Ντιαντί – Μορόν
Στην αντίπερα όχθη, ο Γιάννης Πετράκης δίνει φανέλα βασικού στους Γκαρσία και Μίχαλακ, με τον πρώτο στα στόπερ και τον δεύτερο στα δεξιά της επίθεσης.