Την πεποίθησή της ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν εξέφρασε η Έμμα Στόουν, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Η 36χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι εμπνέεται από τον σπουδαίο αστρονόμο Καρλ Σέιγκαν, ο οποίος θεωρούσε «ναρκισσιστικό» να πιστεύει κανείς πως οι άνθρωποι είναι οι μόνοι στο «τεράστιο και απέραντο σύμπαν».

Η δήλωση της Στόουν συνδέεται και με την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Bugonia», όπου υποδύεται τη Μισέλ Φούλερ, μια ισχυρή CEO φαρμακευτικής εταιρείας που απάγεται από συνωμοσιολόγους. Εκείνοι πιστεύουν ότι στην πραγματικότητα είναι εξωγήινη που προσποιείται τον άνθρωπο, με σκοπό να καταστρέψει τη Γη.

Η σκοτεινή κωμωδία, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, αποτελεί ριμέικ της κορεατικής ταινίας Save The Green Planet! (2003) και συμπρωταγωνιστεί ο Τζέσι Πλέμονς, στον ρόλο του Τέντι, ενός μελισσοκόμου και συνωμοσιολόγου.