O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Ζάντβορτ.
Ο αγώνας στο Ζάντβορτ είναι ο πρώτος μετά την καλοκαιρινή διακοπή, καθώς το πρωτάθλημα οδεύει σε μία κρίσιμη καμπή του.
Ταχύτερος στο FP1 του GP Ολλανδίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli σημείωσε το 1:10,278 και ήταν ο ταχύτερος όλων με διαφορά.
Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας να υπολείεπεται 0,292 δλ από τον teammate του και έχει χρόνο να βρει για τη συνέχεια.
Η δράση στη Formula 1 επιστρέφει την τελευταία ημέρα του καλοκαιριού (31/8) με το ιστορικό Grand Prix στο Ζάντφορτ, πριν η σκυτάλη περάσει στην Ιταλία (7/9). Η McLaren επικράτησε πλήρως στο πρώτο μέρος, κερδίζοντας 11 από τους 14 αγώνες. Ο Φερστάπεν πήρε δύο νίκες σε Σουζούκα και Ίμολα, ενώ η Mercedes βρήκε, στον Καναδά, για μία και μοναδική φορά το ιδανικό σετάρισμα για το μονοθέσιό της.