Ο Χερμάν Μπούργος ήταν από τους τελευταίους ξένους προπονητές που κάθισαν στον πάγκο του Άρη.

Ο άλλοτε συνεργάτης του Ντιέγκο Σiμεόνε κάθισε στον κιτρινόμαυρο πάγκο από τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, πριν απολυθεί μετά τον αποκλεισμό από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την ήττα από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με 3-1.

Έκτοτε ο Μπούργος… βγήκε στο ταμείο ανεργίας και αναλώθηκε σε αρκετές συνεντεύξεις. Σε μία από αυτές μάλιστα κατάφερε να γίνει viral, όταν παραδέχθηκε ότι ο καταρτισμός της ενδεκάδας εξαρτάται από τα… ζώδια των ποδοσφαιριστών του!

Η είδηση για τον Μπούργος είναι ότι μετά από τρία χρόνια επιστρέφει στους πάγκους. Οχι όμως όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι.

Ο πρώην τεχνικός του Άρη επιστρέφει στη δράση αλλά ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Νουέβο Πίντο, η οποία αγωνίζεται στην 7η κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου! Η συγκεκριμένη ομάδα θα παίξει στην κατηγορία Regional Preferent η οποία είναι η 7η του ισπανικού ποδοσφαίρου.