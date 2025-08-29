Δημοφιλή
Βιτόρια: «Δεν με τρομάζουν οι αντίπαλοι»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, σχολίασε την κλήρωση της League Phase του Europa League και τόνισε ότι κανένας αντίπαλος δεν τον τρομάζει. Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουί Βιτόρια: «Όλες οι ομάδες πρέπει να υπολογίσουν τον Παναθηναϊκό ως μια δύναμη μεγάλη, μία πολύ σοβαρή ομάδα. Έχουμε φιλοδοξίες για την διοργάνωση, θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο […]
Την κατάκτηση του πρωταθλήματος στοχεύουν
Θα επηρεάσουν το φινάλε του μεταγραφικού παζαριού των ελληνικών ομάδων τα όσα έκαναν χθες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ; Θα παίξει κάποιον ρόλο για το ποιους παίκτες θα αποκτήσει στη συνέχεια ο Ολυμπιακός η κλήρωση του Τσάμπιονς Λιγκ; Νομίζω πως όχι. Οι ομάδες αυτές που διεκδικούν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι […]
Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους αντιπάλους του στο Europa League!
Το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Europa League και ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθε το ευρωπαϊκό του πρόγραμμα! Η διαδικασία της κλήρωσης είχε φέτος μια… διαφορετική μορφή, καθώς τα παραδοσιακά μπαλάκια έδωσαν τη θέση τους σε ένα κουμπί, με το πάτημα του οποίου προέκυψαν οι αντίπαλοι κάθε ομάδας. […]
Ο Άρης μιλάει ξανά… ελληνικά!
Το μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Άρη μπαίνει στην τελική ευθεία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο 1-2 τελευταίων κινήσεων από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν ήδη 15 προσθήκες, μετά και την υπογραφή του Κώστα Γαλανόπουλου πριν λίγα 24ωρα. Εφόσον ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Σωκράτη Διούδη η επιστροφή του Σωκράτη Διούδη, ο αριθμός θα φτάσει […]