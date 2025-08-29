Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και ο αριστερός μπακ της ομάδας, Μπρούνο Ονιεμαέτσι, προχώρησαν σε δηλώσεις τόσο για τον επερχόμενο αγώνα στον Βόλο με τον ΝΠΣ Βόλος αλλά και της παρουσία του κόσμου τους σε αυτήν την εκτός έδρας αναμέτρηση.

ΧΟΣΕ ΛΟΥΙΣ ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ – Προπονητής Ολυμπιακού

Για το παιχνίδι με τον Βόλο:

Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που ηττήθηκε την πρώτη αγωνιστική. Επομένως τώρα θέλει να κάνει μια νίκη στο γήπεδο της και να δείξει πως μπορεί να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Έχουν αλλάξει προπονητή και έχουν ένα μεγάλο στόχο. Να κάνουν ένα καλό παιχνίδι και να προσπαθήσουν να αποδείξουν πως μπορούν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Για αυτό εμείς πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι.

Σημασία έχει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν ξέρουμε αν ο Βόλος θα επιλέξει τον τρόπο του Αστέρα, τόσο κλειστά και αμυντικά. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χώρο για να οργανώσουμε τις επιθέσεις μας. Σίγουρα όσο πιο κλειστή είναι η άμυνα του αντιπάλου, τόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ελπίζουμε όμως να μπορέσουμε να την ανοίξουμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.

Για την παρουσία του κόσμου:

Είναι αλήθεια πως αυτή τη φορά θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Στην πρεμιέρα δεν τους είχαμε στο πλευρό μας. Τώρα θα ταξιδέψουν εκεί για να είναι κοντά μας και ελπίζω να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να τους ανταμείψουμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να τους κάνουμε χαρούμενους.

ΜΠΡΟΥΝΟ ΟΝΙΕΜΑΕΤΣΙ – Ποδοσφαιριστής Ολυμπιακού

Για το ματς με τον Βόλο:

Ξεκινήσαμε, και το πρώτο παιχνίδι ήταν πραγματικά δύσκολο γιατί είμαστε πρωταθλητές και όλες οι ομάδες έρχονται έτοιμες για να παίξουν απέναντι μας. Κι εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε, θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Είμαστε εκατό τοις εκατό αφοσιωμένοι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ώστε να κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια.

Για την παρουσία του κόσμου:

Θα είναι πολύ ευκολότερο για εμάς που θα έχουμε όλον αυτόν τον τρελό κόσμο μας, να μας υποστηρίζει στο γήπεδο, θα είναι ένα πλεονέκτημα, οπότε ανυπομονούμε.

Για το Champions League:

Το Champions league είναι μία καταπληκτική διοργάνωση. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε έτοιμοι και καλά προετοιμασμένοι. Στο Champions League δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια οπότε ανυπομονούμε, όμως τώρα ανυπομονούμε για το επόμενο παιχνίδι του Σαββάτου.