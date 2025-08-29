Αμέσως μετά την κλήρωση του Europa League, πραγματοποιήθηκε και αυτή για το Conference, με την ΑΕΚ να μαθαίνει τους αντιπάλους της στη League Phase της διοργάνωσης.

Η Ένωση θα παίξει εντός έδρας με Σάμροκ Ρόβερς, Αμπερντίν και Ουν. Κραϊόβα ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τις Φιορεντίνα, Τσέλιε και Σάμσουνσπορ.

Κλήρωση που δίνει την ευκαιρία στους «κιτρινόμαυρους» να κάνουν νίκες και να μαζέψουν πολλούς βαθμούς, καθώς πέρα από τη Φιορεντίνα, με όλες τις υπόλοιπες η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι το φαβορί.

Το αναλυτικό πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το βράδυ του Σαββάτου είτε το αργότερο το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference:

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025