Παναθηναϊκός και Ρουί Βιτόρια έμαθαν τους αντιπάλους τους για την League Phase του Europa League.
Οι «πράσινοι» στάθηκαν όρθιοι στην Τουρκία και με το εκτός έδρας 0-0 απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, πήρε την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League εξαιτίας του… χρυσού 2-1 του ΟΑΚΑ.
Tο πλήρες πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί την Κυριακή στις 31 Αυγούστου.
Οι αντίπαλοι το Πανθηναικού:
- Ρόμα (εντός)
- Φέγενορντ (εκτός)
- Πλζεν (εντός)
- Φερεντσβάρος (εκτός)
- Γιούνγκ Μπόις (εντός)
- Στουρμ (εκτός)
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός)
- Μάλμε (εκτός)
Europa League ✔️ The draw is complete.
Here are our opponents ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL pic.twitter.com/g8DMtTWvTN
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 29, 2025