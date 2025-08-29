Παναθηναϊκός και Ρουί Βιτόρια έμαθαν τους αντιπάλους τους για την League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» στάθηκαν όρθιοι στην Τουρκία και με το εκτός έδρας 0-0 απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, πήρε την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League εξαιτίας του… χρυσού 2-1 του ΟΑΚΑ.

Tο πλήρες πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί την Κυριακή στις 31 Αυγούστου.

Οι αντίπαλοι το Πανθηναικού:

  1. Ρόμα (εντός)
  2. Φέγενορντ (εκτός)
  3. Πλζεν (εντός)
  4. Φερεντσβάρος (εκτός)
  5. Γιούνγκ Μπόις (εντός)
  6. Στουρμ (εκτός)
  7. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός)
  8. Μάλμε (εκτός)

