Ο Βιθέντε Ταμπόρδα ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Αθήνα, καθώς ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις της Μπόκα Τζούνιορς με την Πλατένσε και υπήρξε συμφωνία για την παραχώρηση του παίκτη στον Παναθηναϊκό.

Στην Αργεντινή αναφέρουν ότι η Μπόκα επιβεβαίωσε το deal και ότι η συμφωνία με τους Πράσινους έχει κλείσει στα 4,3 εκ. Ευρώ, ενώ ο σύλλογος από το Μπουένος Άιρες θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης (20%).

Από τα χρήματα που θα λάβει η Μπόκα, η Πλατένσε θα πάρει το 10%, καθώς δεν προέκυψε συμφωνία για νέο δανεισμό ποδοσφαιριστή, ενώ ο Ταμπόρδα δεν αποκλείεται να βρεθεί στην Ελλάδα ακόμα και την Παρασκευή.