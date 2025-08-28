Η «μεγάλη» ώρα, έφτασε.

O ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει απόψε (28/08, 20:30), τη Ριέκα, στη ρεβάνς του εις βάρους το 1-0.

Στην κατάμεστη «Τούμπα», οι Θεσσαλονικείς, θα αναζητήσουν μια μεγάλη ανατροπή. Αν την πετύχουν, θα πάρουν την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Αν δεν τα καταφέρουν, το ευρωπαϊκό τους «ταξίδι», θα συνεχιστεί στο Conference League.

Πριν λίγο, έγινε γνωστή η εντεκάδα που θα παρατάξει ο Ραζβάν Λουτσέσκου!

Η 11αδα του ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαϊλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπότοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ