Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, στη ρεβάνς του 2-1 στο ΟΑΚΑ, με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια κατέληξε στο βασικό σχήμα που θα παρατάξει κόντρα στους Τούρκους, προχωρώντας σε δύο αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι: οι Τζούριτσιτς και Ιωαννίδης επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα, αντικαθιστώντας τους Πελίστρι και Σφιντέρσκι.

Μάλιστα για τον Ιωαννίδη θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν με την Σπόρτινγκ για τη μεταγραφή του στον πορτογαλικό σύλλογο.

Το «τριφύλλι» θα παραταχθεί με διάταξη 4-3-3. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Ντραγκόφσκι, με τετράδα άμυνας τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, ενώ οι Τετέ και Τζούριτσιτς θα καλύψουν τα άκρα της επίθεσης και ο Ιωαννίδης θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος.

Στον πάγκο των θα βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου, Μαντσίνι, Ζαρουρί, Πελίστρι, Σφιντέρσκι και Γερεμέγεφ.