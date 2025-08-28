Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στο UEFA Champions League.

Οι Πειραιώτες, θα αντιμετώπισουν τις εξής ομάδες:

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός έδρας)

Μπαρτσελόνα (εκτός έδρας)

Λεβερκούζεν (εντός έδρας)

Άρσεναλ (εκτός έδρας)

Αΐτχόφεν (εντός έδρας)

Άγιαξ (εκτός έδρας)

Πάφος (εντός έδρας)

Καϊράτ Αλμάτι (εκτός έδρας)

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, μίλησε λίγο μετά την κλήρωση τονίζοντας:

«Ήταν μια δύσκολη κλήρωση. Παίζουμε με πάρα πολύ καλές ομάδες, την Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, την Άρσεναλ, τον Άγιαξ. Βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές, μας αρέσουν τα δύσκολα. Πιστέυω, πως ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία σε μεγάλους αγώνες, έχουμε μια καλή ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο.

Εμάς πάντα ο στόχος μας είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και να πάμε καλά στην Ευρώπη. Ειδικά, τώρα στο Champions League, πρέπει οι παίκτες μας να τα δώσουν όλα. Να μπορέσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να οργανωθούμε καλύτερα.

Θα υπάρξουν και ορισμένες προσθήκες οι οποίες θεωρώ ότι θα βοηθήσουν στο Champions League και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η μπάλα είναι στα πόδια μας, να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μπορέσουμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, συνεχίζουμε να κοιτάμε σε ψηλότερες κορυφές. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά.

Χρειαζόμαστε κοντά μας τον κόσμο. Τον έχουμε κοντά μας και στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι ο δωδέκατος παίκτης και θα συνεχίσει να είναι. Του χρωστάμε πολλά και πιστεύω ότι κάθε χρόνο του δίνουμε κάτι παραπάνω».