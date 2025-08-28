Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγο πριν την κλήρωση του Champions League έκανε τις τοποθετήσεις του αναφορικά με τον Ολυμπιακό.

Για την διοργάνωση:

Καλησπέρα. Είναι η καλύτερη διοργάνωση επομένως υπάρχουν οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξεις κάποια από αυτές. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις ποια είναι καλύτερη από την άλλη.

Για το εάν θα ήθελε να διαλέξει αντίπαλο:

Δεν θέλω να το κάνω. Εάν διαλέξω μία ομάδα που θεωρούμε χειρότερη και παίξουμε μαζί της και δεν νικήσουμε θα είναι μία μεγάλη απογοήτευση. Επομένως προτιμάμε να δούμε την κλήρωση για να δούμε μετά εάν θα τρίβουμε τα χέρια μας.

Για τις ισπανικές ομάδες και εάν θα ήθελε να αγωνιστεί με αυτές:

Θα μου άρεσε πολύ (για τις ισπανικές ομάδες) επειδή είναι γνώριμο μέρος.

Για τις αγγλικές ομάδες:

Στις λίγες φορές που έχω αντιμετωπίσει ξένες ομάδες νομίζω πως οι αγγλικές ομάδες μου ταιριάζουν. Έχουμε αποκλείσει τη Γιουνάιτεντ και την Άστον Βίλα. Μου αρέσουν οι αγγλικές ομάδες γιατί βγαίνουν μπροστά και παίζουν ανοιχτό ποδόσφαιρο.

Για τη Μπόντο:

Δεν θα ήθελα να ξαναπαίξουμε εκεί. Για αναμέτρηση εντός έδρας ειναι ευπρόσδεκτη.

Το ζητούμενο για τους βαθμούς:

Είναι δύσκολο να το σκεφτείς αυτό. Υπάρχει ένας αριθμός βαθμών για να προκριθείς. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.

Το στιλ της ομάδας:

Θα παίξουμε ως συνήθως. Δεν είμαι ικανός να παίξω με άλλη φιλοσοφία.

Το εάν θα έπαιζε με φουλ πρέσινγκ τη Ρεάλ:

Έχω παίξει στο Καμπ Νου με την Οσασούνα και την Εϊμπαρ. Έφαγα οκτώ γκολ κάποια φορά αλλά πήγα και έπαιξα με αυτό το στιλ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από αυτές. Ανώτερη ομάδα. Θα μπορούσε να πάει άσχημα κάποιο παιχνίδι αλλά η φιλοσοφία σου είναι η μόνη σου ελπίδα.

Το τι θα τον έκανε ευχαριστημένο:

Θέλουμε να προκριθούμε στους ’24’. Γνωρίζουμε πως θα είναι δύσκολο αλλά έχουμε 4 παιχνίδια εντός έδρας. Όποιος αντίπαλος και εάν έρθει εδώ θα δυσκολευτεί. Η πρόκρισή μας είναι ο στόχος.