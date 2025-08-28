Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, πολλοί αναζητούν μια μικρή, κοντινή απόδραση που θα τους χαρίσει τις τελευταίες βουτιές και τη γλυκιά νοσταλγία των διακοπών. Οι καλοκαιρινές διακοπές τελειώνουν και επανερχόμαστε σιγά σιγά στην καθημερινότητα του Σεπτέμβρη, με τις υποχρεώσεις και τη ρουτίνα μας. Ωστόσο, η χώρα μας προσφέρει ήπιες θερμοκρασίες και ιδανικό καιρό για αποδράσεις και μετά τον Αύγουστο. Αν θέλεις να ζήσεις ένα ακόμη «καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο», χωρίς πολύ κόπο και μεγάλες μετακινήσεις, σου προτείνουμε 6 νησιά κοντά στην Αθήνα που συνδυάζουν ξεκούραση, ομορφιά και νησιώτικο άρωμα. Ένα γρήγορο ταξίδι σε κάποιο από αυτά τα κοντινά νησιά θα σου χαρίσει τη δόση καλοκαιριού που χρειάζεσαι πριν επιστρέψεις ολοκληρωτικά στη ρουτίνα.

1. Κύθνος

Ταξίδεψε σε μόλις 2 ώρες από το Λαύριο! Μπορείς να κολυμπήσεις στις θερμές πηγές στα Λουτρά, στην εντυπωσιακή διπλή παραλία της Κολώνας και περιηγηθείς στα γραφικά χωριά. Θα νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε «μακρινές» Κυκλάδες.

2. Τήνος

Η Τήνος έχει ξεπεράσει το στερεότυπο του θρησκευτικού τουρισμού. Μοναδικά χωριά, σύγχρονη τέχνη, γαστρονομία που εντυπωσιάζει, και φυσικά όμορφες παραλίες για τις τελευταίες σου βουτιές.

3. Αίγινα

Μόλις μία ώρα από τον Πειραιά, η Αίγινα είναι ιδανική για αυθημερόν εξόρμηση. Από τη βόλτα στο λιμάνι με τα παραδοσιακά καΐκια, μέχρι τα φιστίκια που είναι το σήμα κατατεθέν του νησιού και τον αρχαίο Ναό της Αφαίας, η Αίγινα είναι η απόλυτη κοντινή λύση.

4. Κέα (Τζια)

Λιγότερο από μία ώρα από το Λαύριο, η Κέα είναι το πιο κοντινό Κυκλαδονήσι και ο ιδανικός προορισμός για ήρεμο Σαββατοκύριακο. Πεζοπορίες σε πανέμορφα μονοπάτια, κολύμπι σε καθαρές παραλίες και φανταστικά ηλιοβασιλέματα με θέα στο Αιγαίο.

5. Πόρος

Νεοκλασικά σπίτια, καταπράσινο τοπίο και αρχοντική αύρα σε ένα νησί που αποπνέει ηρεμία. Ο Πόρος, μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, είναι τέλειος για χαλαρές βόλτες, βουτιές και ρομαντικά δείπνα στο λιμάνι.

6. Αγκίστρι

Μόλις μία ώρα από τον Πειραιά, το Αγκίστρι είναι μικρό αλλά μαγικό. Το Μεγαλοχώρι, η πρωτεύουσα του Αγκιστρίου, είναι ένα όμορφο χωριό με φυσικό λιμάνι και γραφικά πέτρινα σπίτια. Παραλίες όπως η Χαλικιάδα, η Απόνησος, η Δραγονέρα και η Σκληρή προσφέρουν σμαραγδένια νερά, ενώ στη Σκάλα θα βρεις πιο οργανωμένες επιλογές. Εδώ θα απολαύσεις χαλαρούς ρυθμούς, πεζοπορίες στη φύση, θαλάσσια σπορ και ταβερνάκια με φρέσκο ψάρι κάνουν το νησί ιδανικό τόσο για σύντομες όσο και για πολυήμερες αποδράσεις.

Όποιο από αυτά τα νησιά κι αν διαλέξεις, σίγουρα θα γεμίσεις τις μπαταρίες σου με θάλασσα και εικόνες που θα σε συντροφεύουν και τον Σεπτέμβρη!