Το νέο Clio θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό από την Τρίτη 9, έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στην Odeonsplatz, στην καρδιά του Μονάχου, στο πλαίσιο της διοργάνωσης IAA ,Open Space.

Εμβληματικό μοντέλο της Renault και βασικός πυλώνας της γκάμας της από το 1990, το Clio κατέκτησε την κορυφή των πωλήσεων στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025 (με 130.500 μονάδες). Σήμερα, συστήνεται από την αρχή, με την τολμηρή νέα, 6η γενιά του.

Επίσης, στο περίπτερο της Renault θα εκτίθενται το πρωτότυπο Emblème, το Renault 5 Turbo 3E, καθώς και τα ηλεκτρικά Renault 5 και Renault 4 E-Tech.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν τον κόσμο του Clio μέσα από το «The Originals Renault Store» και τη νέα σειρά αποκλειστικών προϊόντων merchandising.