Ένας… ευχάριστος, τετράποδος, πονοκέφαλος για τον ΠΑΟΚ, στη Νέα Μεσημβρία!

Η προετοιμασία του «Δικεφάλου» του Βορρά, για τη ρεβάνς με τη Ριέκα (28/08, 20:30), συνεχίζεται.

Στην προπόνηση της Τετάρτης (27/08), οι «ασπρόμαυροι» είχαν και έναν, απρόσμενο, επισκέπτη.

Η σκυλίτσα του αθλητικού κέντρου της Νέας Μεσημβρίας, έκανε την εμφάνισή της!

Πιο συγκεκριμένα, το αξιολάτρευτο κατοικίδιο, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έκλεψε την παράσταση, αλλά και ένα γάντι τερματοφύλακα!

Ιδιαίτερα δραστήρια και παιχνιδιάρα, αποφάσισε να «ενοχλήσει» τους γκολκίπερ. Αφού τους απέσπασε την προσοχή, «τσίμπησε» και ένα μέρος του εξοπλισμού τους!

Το γάντι, έγινε… δικό της και έτρεξε εκτός γηπέδου.

Λίγο αργότερα, και αφού είχε παίξει με αυτό, άνθρωπος του ΠΑΟΚ, πήρε πίσω τα «κλοπιμαία»!

Αυτό το όμορφο στιγμιότυπο, μοιράστηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου.