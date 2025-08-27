Μήνυμα στήριξης και πίστης έστειλαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές, λίγο πριν από την τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ενόψει της ρεβάνς με τη Ριέκα (28/8, 20:30).

Μια αντιπροσωπεία των οργανωμένων ζήτησε να μιλήσει στην ομάδα, σε μια σύντομη αλλά εμψυχωτική τοποθέτηση. Οι φίλοι του «Δικεφάλου» τόνισαν στους παίκτες πως βρίσκονται πάντα στο πλευρό τους και το ίδιο θα συμβεί και αύριο, στην κατάμεστη Τούμπα.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: πάθος, ένταση και αποφασιστικότητα για τη νίκη και την ανατροπή, με στόχο να πανηγυρίσουν όλοι μαζί το βράδυ της Πέμπτης την πολυπόθητη πρόκριση στη League Phase του Europa League.