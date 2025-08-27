Μεγάλη ανατροπή στην καριέρα του Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος αποφάσισε να αλλάξει ποδοσφαιρική υπηκοότητα και να αγωνιστεί με την Ακτή Ελεφαντοστού. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, που μέχρι σήμερα είχε φορέσει τη φανέλα των «μικρών» εθνικών ομάδων της Γαλλίας και είχε φτάσει μάλιστα μέχρι και σε κλήση στην ανδρική ομάδα (χωρίς να αγωνιστεί), επέλεξε τελικά να εκπροσωπήσει τη χώρα καταγωγής του πατέρα του.

Η απόφαση προκαλεί αίσθηση στην Αφρική, καθώς ο Λαφόν είχε γεννηθεί στο Ουαγκαντουγκού της Μπουρκίνα Φάσο και για καιρό βρισκόταν στο «στόχαστρο» και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της μητέρας του. Ωστόσο, ο 26χρονος πορτιέρε προτίμησε να ενταχθεί στους «Ελέφαντες», αλλάζοντας άρδην την πορεία της διεθνούς του καριέρας.

Η κλήση του από τον Εμέρς Φαέ για τα ματς με το Μπουρούντι (5/9) και την Γκαμπόν (9/9) αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα στη νέα αυτή σελίδα, με τον Λαφόν να αφήνει οριστικά πίσω του τη Γαλλία και να ανοίγει έναν νέο δρόμο με την εθνική Ακτής Ελεφαντοστού.