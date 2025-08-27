Ανήκει στα δυνατά «αουτσάιντερ» η Τουρκία και το απέδειξε στην πρεμιέρα.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, επιβλήθηκε της Λετονίας με σκορ 93-73, στην πρώτη αγωνιστική του group A του EuroBasket 2025.
Αν και «οικοδέσποινα», η «Latvia» του Πορζίνγκις, δεν το χάρηκε. Η παρέα του Τσέντι Όσμαν, ήταν αυτή που «χαμογέλασε»!
Έχοντας από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, δεν άργησε να πάρει διψήφιες διαφορές. Μόλις μετά από 8 λεπτά, η Τουρκία βρισκόταν μπροστά με 14 πόντους (24-10). Το υπόλοιπο του παιχνιδιού, εξελίχθηκε σε περίπατο.
Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Τσέντι Όσμαν. Ο άσος του Παναθηναϊκού, έκανε… παπάδες!
Με 20 πόντους και 4/7 τρίποντα (3/3 στην τρίτη περίοδο), πήρε την ομάδα του από το… χέρι.
Άξιοι συμπαραστάτες, οι Σέιν Λάρκιν (15π.), Κενάν Σιπάχι (19π., 5/5τρ.) και Αλπερέν Σενγκούν (16π., 8ρ.).
Από τους Λετονούς, οι διασωθέντες ήταν λίγοι. Ο Ρίχαρντ Λόμαζς, σημείωσε 16 πόντους, ενώ Κρίσταπς Πορζίνγκις και Ρόλαντ Σμιτς από 10. Πολύτιμες βοήθειες προσέφερε και ο Ζάγκαρς με 11 πόντους, χωρίς αυτοί να είναι αρκετοί για το σύνολο του Μπάνκι.
«Highligth» της αναμέτρησης, το απίστευτο «poster» κάρφωμα του Αλπερέν Σενγκούν!
Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93
ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις, Πορζίνγκις 10, Νταβίς Μπερτάνς 6 (1), Ντάιρις Μπερτάνς 6 (2), Σμιτς 10 (2), Λομαζς 16 (3), Γκρατσούλις 7, Στέινμπεργκς, Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 11 (3), Ζόρικς 4 (1).
ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 15 (3), Χάζερ 8 (2), Όσμαν 20 (4), Κορκμάζ 5 (1), Σενγκούν 16, Οσμανί 4, Μπόνα 4, Γιλμάζ, Σιπάχι 19 (5), Γιούρτσεβεν 2.