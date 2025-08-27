Είναι εκ των φαβορί και το απέδειξε από την πρεμιέρα. Η Γερμανία, πέρασε σαν… οδοστρωτήρας πάνω από το Μαυροβούνιο!

Με εξαιρετική εμφάνιση, επικράτησε, με σκορ 106-76, των Βαλκάνιων και έκανε ιδανική εκκίνηση στο EuroBasket 2025.

🇩🇪 Germany went on a Q3 tear to overcome Montenegro!#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Η «Μανσάφτ», μπορεί να μην είχε τον Άλεξ Μουμπρού στον πάγκο της, λόγω λοίμωξης, όμως αυτό δεν την πτώησε.

Πατώντας «γκάζι» στο τρίτο δεκάλπτο, η παρέα του Ντένις Σρέντερ, απλοποίησε τα πράγματα. Το επιμέρους 33-12 της γ’ περιόδου, μετέτρεψε το 46-43 σε 79-55.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές των «Πάντσερ», οι δύο NBAers stars που διαθέτει. Φράνζ Βάγκνερ και Ντένις Σρέντερ, έκαναν… παπάδες!

🤧 Dennis the Menace can’t be stopped – 14pts and counting in the first half!#EuroBasket pic.twitter.com/Z64X86yeXV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Ο πρώτος, σημείωσε 22 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ, ενώ ο άσος των Σακραμέντο Κίνγκς, πρόσθεσε 21, μαζί με 4 ασίστ.

Άξιοι συμπαραστατες, οι Αντρέας Όμπστ και Μαοντό Λο, με 18 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Από το Μαυροβούνιο, διασώθηκαν μόλις δύο παίκτες. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς, κατέγραψε double-double, με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ. Παράλληλα, Κάιλ Όλμαν προσέφερε και αυτό 18 πόντους με τη σειρά του.

«Μελανό» σημείο της αναμέτρησης, ο τραυματισμός του Άιζακ Μπόνγκα. Ο διεθνής ψηλός της Γερμανίας, αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα, 6 λεπτά πριν τη λήξη και δεν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο.

🇩🇪 ⚫⚪ Germany and Partizan player Isaac Bonga left the game due to injury. ❌ It was during the 4th quarter, with Germany up 26 when he left for the locker room. pic.twitter.com/ZIvfiAjK2I — Basketball Sphere (@BSphere_) August 27, 2025

Σε δυο μέρες, η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Σουηδία (29/08, 13:30), για τη δεύτερη αγωνιστική του group B.

Το Μαυροβούνιο, από την άλλη, θα παίξει με τη Λιθουανία (29/08, 16:30).

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 18 (4), Βούτσεβιτς 23 πόντοι (2), Σλάβκοβιτς, Χαντζιμπέγκοβιτς 5 (1), Σιμόνοβιτς 11 (1), Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 6 (1), Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ 13 (1).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μιράντα): Μπόνγκα 7 (1), Όσκαρ Ντα Σίλβα 4, Λο 10 (2), Τρίσταν Ντα Σίλβα 4, Βόιγκτμαν 3 (1), Βάγκνερ 22, Τάις 6, Σρούντερ 21 (2), Χόλατς 2, Τίμαν 9 (1), Κράτσερ, Ομπστ 18 (5).