Ο Εμμανουήλ Καραλής, «πέταξε» στα 6,00μ. και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του τελικού του Diamond League.

Πρώτος, αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουμπλάντις. Ο Σουηδός «σταρ», είχε και αυτός κορυφαία επίδοση τα 6 μέτρα. Ωστόσο, οι δύο «άκυρες» προσπάθειες του «Μανόλο», του έδωσαν την πρωτιά.

5x Diamond League Champion!!💎 Mondo Duplantis 🇸🇪 clears 6.00m to win his fifth Diamond League trophy in Zurich, beating Emmanouil Karalis 🇬🇷 who also jumped the same height for 2nd place. Sam Kendricks 🇺🇸 finished 3rd with 5.80m. 📸 Alexander Hassenstein pic.twitter.com/Y4SJI11oqy — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 27, 2025

Ο Έλληνας επικοντιστής, ξεκίνησε με πετυχημένο άλμα στα 5,65μ.

Μετέπειτα, πέρασε εύκολα και τα 5,90μ.

Στη συνέχεια, πήγε στα 6,00μ. Σ’ αυτά, χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να τα καταφέρει, κάτι που του «στοίχησε» εν τέλει.

Με το άλμα αυτό όμως, ξεπέρασε το «φράγμα» των έξι μέτρων για 12η φορά στην καριέρα του!

Η τελική κατάταξη

1. Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6,00μ.

2. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6,00μ.

3. Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5.80μ.

4. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5,65μ.

5. Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5,65μ.

6. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) Δεν μετρήθηκε