Σε άψογα ελληνικά ερμήνευσε η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεβάλ Σαμ το τραγούδι «Όλα σε θυμίζουν» που έχει ταυτισθεί με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου.
Το τραγούδι κυκλοφόρησε στα social media.
Τα νέα ξανθά μαλλιά της Πριγκίπισσας της Ουαλίας μπορεί να αντανακλούν την επιθυμία της να τραβήξει την προσοχή στα μαλλιά της μετά από την τριχόπτωση — μια αλλαγή που ίσως δείχνει πως έχει αφήσει πίσω της τη θεραπεία για τον καρκίνο, σύμφωνα με έναν ειδικό. Η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε το πιο ανοιχτό χρώμα μαλλιών που […]
Με επιστολή της τη Δευτέρα (25/8), η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή, η αίτηση για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε από την μητέρα του, την αδελφή του Μαρία και με την σύμφωνη γνώμη του πατέρα του. […]
Ούτε μια, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά πέντε ώρες χρειάστηκαν να περιμένουν τον Rack οι εκατοντάδες θαυμαστές του (όσοι τελικά τον περίμεναν!) που έστησε το κοινό του σε παραλιακό club στην Αρτέμιδα. Ο γνωστός Έλληνας Ράπερ έστησε για πέντε ώρες τους νεαρούς φανατικούς των τραγουδιών του, με αποτέλεσμα, να αρχίσουν να αποχωρούν πριν καλά εμφανιστεί […]
Ο δημιουργός του «Hijack», Τζορτζ Κέι, επιστρέφει με το «War», ένα νέο νομικό θρίλερ για HBO και Sky, με τους Ντόμινικ Γουέστ και Σιένα Μίλερ. Η σειρά εστιάζει σε ένα διαζύγιο-σκάνδαλο στον κόσμο των λονδρέζικων νομικών γραφείων.