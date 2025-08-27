Σε άψογα ελληνικά ερμήνευσε η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεβάλ Σαμ το τραγούδι «Όλα σε θυμίζουν» που έχει ταυτισθεί με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στα social media.

Τελευταία Νέα