Η βρετανική εφημερίδα Express αποθεώνει το νησί της Κω ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για τον Οκτώβριο, υμνώντας το ήπιό της κλίμα, τις αμμώδεις παραλίες και την πλούσια ιστορική της ταυτότητα. Σύμφωνα με το αφιέρωμα, η Κως καταγράφει μέση θερμοκρασία 26°C μέσα στον Οκτώβριο, κατατάσσοντάς την ως ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν διακοπές και μετά το καλοκαίρι. Αρκετή ηλιοφάνεια και ήπιοι άνεμοι προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για τους ταξιδιώτες.

Η Express κάνει λόγο όχι μόνο για τις μαγευτικές παραλίες και τις κρυφές σπηλιές, αλλά και το ιστορικό υπόβαθρο της Κω, γνωστής παγκοσμίως ως γενέτειρας του Ιπποκράτη, του πατέρα της Ιατρικής. Δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να εξερευνήσει τον πλούτο του ελληνικού πολιτισμού, εξερευνώντας αρχαίους τόπους, μεσαιωνικά κάστρα, το αρχαίο Ασκληπιείο και να απολαύσει τη φυσική ομορφιά του νησιού.

Τα καταγάλανα κρυστάλλινα νερά της Κω παραμένουν σε ιδανική θερμοκρασία για κολύμπι και θαλάσσια σπορ τον Οκτώβρη. Η ηρεμία και οι λιγότεροι τουρίστες τη συγκεκριμένη περίοδο βοηθούν τους επισκέπτες να ανακαλύψουν όλες τις πτυχές του νησιού.

Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης στη γαστρονομία του νησιού, με έμφαση στα φρέσκα θαλασσινά και τα παραδοσιακά ελληνικά πιάτα, καθώς και στις δραστηριότητες για όσους αγαπούν την πεζοπορία και την εξερεύνηση της φύσης.

Εκτός της φυσικής της ομορφιάς, η Κως από την αρχαιότητα έχει κατοικηθεί από διαφορετικούς πολιτισμούς, που αποτυπώνουν την ιστορία τους σε κάθε πέτρα του νησιού και αποδεικνύεται στα ευρήματά της. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί «το νησί του ποδηλάτου» με μεγάλο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.

Ποια μέρη αξίζει να επισκεφτείτε στην Κω:

• Βόλτα στη Λεωφόρο Φοινίκων και την Πλατεία Ελευθερίας, με το Κάστρο των Ιπποτών, τη Δημοτική Αγορά και το τζαμί Defterdar.

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο και την παλιά πόλη για βόλτες, ψώνια και φαγητό.

• Το Κάστρο της Νερατζιάς και ο Πλάτανος του Ιπποκράτη αποτελούν εμβληματικά σημεία της Κω.

• Η Αρχαία Αγορά και η Casa Romana αποτελούν σπουδαία αξιοθέατα του νησιού.

Παραλίες:

• Μόλις λίγα λεπτά από την πόλη η Λάμπη, ιδανική για θαλάσσια σπορ

• Ανατολικά το Ψαλίδι και ο Άγιος Φωκάς

• Το οικογενειακό Τιγκάκι,

• Οι οργανωμένες παραλίες Μαρμάρι και το Μαστιχάρι

• Η ατελείωτη αμμώδης Καρδάμαινα και η Κέφαλος με τις ομορφότερες ακτές.

• Ιδιαίτερη εμπειρία η παραλία του Αγίου Στεφάνου με τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής εκκλησίας και η άγριας ομορφιάς Cavo Paradiso.

Island hopping:

• Εκδρομές σε Κάλυμνο, Ψέριμο, Πλάτη, Νίσυρο (με τον ενεργό ηφαιστειακό κρατήρα) ή ακόμα και απέναντι στην Τουρκία.

Ιστιοπλοικός κόμβος:

• χάρη στη στρατηγική της θέση στη μέση των Δωδεκανήσων, τη μαρίνα με τις 265 θέσεις ελλιμενισμού και την πρόσβαση τόσο σε δημοφιλή όσο και απομακρυσμένα νησιά, όπως η Κάλυμνος, η Ψέριμος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Νίσυρος, η Ρόδος, η Σύμη, η Τήλος ή η Χάλκη

Η αναφορά λοιπόν από τα διεθνή μέσα σε ελληνικά νησιά αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη.