Η BYD θα παρουσιάσει στο κοινό ένα ακόμα νέο μοντέλο στην προσεχή έκθεση IAA Mobility (Internationale Automobil-Ausstellung) στο Μόναχο.

Συγκεκριμένα, στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου, η εταιρεία θα ενημερώσει τους καλεσμένους για τα σχέδιά της, για την παραγωγή μοντέλων και για την τεχνολογία αστραπιαίας φόρτισης (Flash Charging) στην Ευρώπη.

Πρωταγωνιστής θα είναι το SEAL 6 DM-i TOURING, το πιο πρόσφατο μοντέλο της εταιρείας που υιοθετεί το πρωτοποριακό σύστημα Super Hybrid με τεχνολογία DM, ένα όχημα με πραγματική δυνατότητα να ταράξει τα νερά στις κατηγορίες των οικογενειακών sedan και station wagon, προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία έως 1.505 χλμ. Το SEAL 6 DM-i TOURING σηματοδοτεί την είσοδο της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά των οχημάτων combi.

Στο περίπτερο της Odeonsplatz, η BYD θα παρουσιάσει το νέο SEAL 6 DM-i TOURING μαζί με τα μοντέλα SEAL, SEAL U DM-i, DOLPHIN SURF, ATTO 2 και SEALION 7.

Η DENZA θα δώσει επίσης το παρών στην Odeonplatz, σηματοδοτώντας το δημόσιο ντεμπούτο της στη Γερμανία με την παρουσίαση του MPV D9 και της ναυαρχίδας της, Z9GT.

Ο άλλος εκθεσιακός χώρος της BYD στην Königsplatz έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει τις πρωτοποριακές καινοτομίες που καθιστούν την εταιρεία παγκόσμιο ηγέτη στις πράσινες τεχνολογίες. Εδώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν για πρώτη φορά την αστραπιαία φόρτιση Flash Charging 1 MW (1000 kW) – μια τεχνολογική καινοτομία που μπορεί να προσθέσει περίπου 400 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις πέντε λεπτά.