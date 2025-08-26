Είναι γεγονός. Στέφανος Τζίμας και Χαράλαμπος Κωστούλας, στην πρώτη τους αποστολή με την Μπράιτον!

Straight back into action against Oxford… 💪 pic.twitter.com/j8xxgt5NWa — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 26, 2025

Το ντεμπούτο του… teen επιθετικού διδύμου, είναι πιο κοντά από ποτέ!

Οι «Γλάροι», το βράδυ της Τετάρτης (27/08, 21:45), αντιμετωπίζουν την Όξφορντ Γιουνάιτεντ. Αναμέτρηση, στο πλαίσιο του Β’ γύρου, του League Cup Αγγλίας.

Όπως όλα δείχνουν, αυτός ο αγώνας θα έχει έντονο ελληνικό «χρώμα»!

Πιο συγκεκριμένα, Τζίμας και Κωστούλας, θα είναι για πρώτη φορά στη διάθεση του Φάμπιαν Χιούρτζελερ.

Οι δύο νεαροί, θα είναι εντός της αποστολής του Γερμανού τεχνικού!

Babis and Tzimas will also be in the matchday squad #BHAFC https://t.co/cc2Bu1Fszt — Chris Nightingale (@Chris_Nighty) August 26, 2025

Έτσι, δεν είναι καθόλου απίθανο, να πάρουν τα πρώτα τους λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα, και ο ίδιος ο προπονητής τοποθετήθηκε. Στην συνέντευξη Τύπου, παραμονή του ματς, μίλησε για τα «ελληνόπουλα» της ρόστερ του.

«Θα είναι και οι δύο στην αποστολή – μένει να δούμε πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρουν. Χρειάζονται λεπτά συμμετοχής για να πλησιάσουν περισσότερο την ομάδα. Πρέπει να αξιοποιούν κάθε προπόνηση για να προσαρμοστούν στην ένταση», υπογράμμισε ο 32χρονος κόουτς.

🗣️| Fabian Hürzeler has said that Stefanos Tzimas and Charalampos Kostoulas will both be in the matchday squad to face Oxford United squad tomorrow night. #BHAFC [via @Chris_Nighty] pic.twitter.com/3q6GhQwzBI — The Brighton Base (@TheBrightonBase) August 26, 2025

Αξίζει να σημειωθεί, πως πρόσφατα, είχαν αγωνιστεί για λίγα λεπτά με την Κ21 του συλλόγου. Στον αγώνα Μπράιτον – Γουέστ Μπρόμιτς 4-0, για την Premier League 2, κατέγραψαν ένα ημίωρο συμμετοχής.

Τώρα, Τζίμας και Κωστούλας, μετρούν αντίστροφα, για την «παρθενική» τους εμφάνιση, με την αντρική ομάδα των «Seagulls»!