Ο Παναθηναϊκός φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Ουρουγουανού επιθετικού Αγκουστίν Άλβαρες, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία.

Ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον παίκτη της Σασουόλο για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής.

ΟΜΑΔΑ LIVE (2ο επεισόδιο): Τα νέα για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη για Ευρώπη και Superleague

Ο 24χρονος φορ ανήκει στη Σασουόλο από το 2022, με συμβόλαιο που λήγει το 2027, ενώ σε αυτό το διάστημα κατέγραψε 23 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ. Παράλληλα, αγωνίστηκε και ως δανεικός σε Σαμπντόρια και Έλτσε.

Η καριέρα του Άλβαρες ξεκίνησε στην Ουρουγουάη με τη φανέλα της Πενιαρόλ, όπου σε 94 παιχνίδια πέτυχε 34 τέρματα, επίδοση που του άνοιξε τον δρόμο για τη μεταγραφή στη Serie A και τη Σασουόλο. Πέρυσι έκανε καλή σεζόν στην Έλτσε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και σημείωσε εννέα τέρματα, ωστόσο φέτος δεν είναι στα πλάνα του προπονητή της Σασουόλο και αναζητά ομάδα.