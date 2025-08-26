Ο Δημήτρης Κουρμπέλης φέρεται να έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την Αλ Καλίτζ, καθώς σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στη Superleague και ειδικά στον Παναθηναϊκό.

Δημοσίευμα από τη Σαουδική Αραβία αναφέρει πως ο διεθνής Έλληνας μέσος έχει ζητήσει τη λύση της συνεργασίας του με την ομάδα, με στόχο να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.

Η μεγάλη του επιθυμία, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, είναι να φορέσει ξανά τη φανέλα με το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός έχει στα υπόψιν του τον άλλοτε αρχηγό του, καθώς ο Ρουί Βιτόρια θέλει ακόμα έναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή και εξελίξεις αναμένονται μέσα στα επόμενα 24ωρα.