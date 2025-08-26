Κουέστα και Άρης, θα τραβήξουν «χωριστούς» δρόμους.

Μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας, ο Ισπανός πορτιέρε αποχωρεί από το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Από το 2018, έγινε ο «φύλακας άγγελος» της εστίας των Θεσσαλονικιών. Συνολικά, κατέγραψε 224 συμμετοχές. Σ’ αυτές, κράτησε ανέπαφη την εστία του, σε 94 αναμετρήσεις.

Τώρα, λέει «αντίο» στον Άρη και συγκινεί.

Μέσω των social media, ο Κουέστα, αποχαιρέτησε τον «Θεό του Πολέμου».

Στο μήνυμά του, άφησε «αιχμές» για τη φυγή του. Ωστόσο, με τα λόγια του, έδειξε πως Άρης, ήταν κάτι περισσότερο από μια ομάδα για τον ίδιο!

Διαβάστε τη συγκινητική ανάρτηση του Χουλιάν Κουέστα

«Η στιγμή που δεν ήθελα ποτέ έφτασε: να αποχαιρετήσω το «σπίτι» μου, την ομάδα μου και τους ανθρώπους μου.

Νιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω αυτήν την κατάσταση. Δεν ήταν ποτέ δική μου απόφαση να φύγω από την ομάδα, ούτε υπήρχαν αθλητικοί ή οικονομικοί λόγοι. Πάντα σκεφτόμουν να τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Ωστόσο, αναγκάστηκα να φύγω.

Όταν έφυγα από την Ισπανία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μια ομάδα και μια πόλη θα μου έδιναν τόσα πολλά, τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον νυν προπονητή, ο οποίος προσπάθησε να με βοηθήσει μέχρι το τέλος, καθώς και στο προπονητικό επιτελείο, στο ιατρικό επιτελείο, στους συμπαίκτες μου, σε όλους όσους εργάζονται καθημερινά στο Νέο Ρύσιο, στα γραφεία και σε κάθε άτομο που γνώρισα αυτά τα επτά χρόνια.

Και φυσικά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε εσένα, ΑΡΙΑΝΑΡΑ. Μοιραστήκαμε δύσκολες στιγμές αλλά και άλλες αξέχαστες, όμως πάντα ήσασταν δίπλα μου.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους. Όπου κι αν βρίσκομαι, η οικογένειά μου κι εγώ θα είμαστε για πάντα ένα με εσάς.

¡VAMOS ΑΡΗΣ!», ανέφερε χακατηριστικά.