Για χρόνια το περπάτημα ταυτιζόταν με τον «χρυσό κανόνα» των 10.000 βημάτων. Ένα νούμερο που προέκυψε, όπως αποδείχθηκε, περισσότερο από διαφημιστικό τέχνασμα παρά από επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς συνδέθηκε με το ιαπωνικό βηματόμετρο Manpo-kei τη δεκαετία του ’60. Ωστόσο, σε μια εποχή όπου η κάθε κίνηση παρακολουθείται, μετριέται και «μεταφράζεται» σε καύση θερμίδων, η νέα μόδα έρχεται από την Ιαπωνία: η λεγόμενη Japanese walking ή «ιαπωνική πορεία».

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην εναλλαγή έντονου βαδίσματος τριών λεπτών με χαλαρότερους ρυθμούς ανάκαμψης, επαναλαμβανόμενη τέσσερις φορές ώστε να συμπληρωθεί μισή ώρα άσκησης. Σύμφωνα με τον γυμναστή Πέδρο Χιμένεθ, η πρακτική αυτή ανεβάζει τους καρδιακούς παλμούς, ενεργοποιεί περισσότερες μυϊκές ομάδες και βελτιώνει αντοχή και μεταβολισμό, χωρίς να επιβαρύνει τις αρθρώσεις. Ο Ιάπωνας φυσιολόγος Χιρόσι Νοσέ απέδειξε ήδη πριν από δύο δεκαετίες ότι τέτοιου τύπου προγράμματα βελτίωναν θεαματικά την υγεία ηλικιωμένων, μειώνοντας και το κόστος περίθαλψης στη χώρα του.

Τα social media έπαιξαν τον ρόλο του «μεγάλου πολλαπλασιαστή», φέρνοντας τη μέθοδο σε εκατομμύρια ανθρώπους με περιορισμένο χρόνο, που αναζητούν όμως αποδοτικότητα. Από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ μέχρι τον Τιμ Κουκ, οι περίπατοι μετατράπηκαν σε εργαλείο παραγωγικότητας, με τα περίφημα walking meetings να γίνονται τάση στη Silicon Valley. Το ζήτημα, ωστόσο, που θέτουν φωνές όπως η συγγραφέας Αντριάνα Ερρέρος, είναι κατά πόσο η εμπορευματοποίηση αφαιρεί τη «μαγεία» του απλού περιπάτου, εκείνου που προσφέρει χαρά, παρηγοριά και ψυχική γαλήνη.

Παρά τις ενστάσεις, ειδικοί συμφωνούν ότι τα διαλείμματα έντονης κίνησης κάνουν τη διαφορά. «Η ποιότητα του κινήματος είναι το ίδιο σημαντική με την ποσότητα», σημειώνει ο Χιμένεθ. Μια μισάωρη προπόνηση με εναλλαγές μπορεί να αποφέρει περισσότερα οφέλη από έναν μονότονο περίπατο δύο ωρών. Δεν πρόκειται απλώς για περισσότερες καμένες θερμίδες, αλλά για ενδυνάμωση του καρδιοαναπνευστικού συστήματος και ουσιαστική βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

Η marché japonaise κερδίζει έδαφος και εκτός Ιαπωνίας, με τους ειδικούς να υπογραμμίζουν ότι πρέπει να συνδυάζεται με ασκήσεις δύναμης και ισορροπίας, ιδιαίτερα για τις γυναίκες μετά τα 30, όταν μειώνεται η μυϊκή και οστική μάζα. Το πλεονέκτημά της; Δεν απαιτεί εξοπλισμό, γυμναστήρια ή συνδρομές – μόνο μισή ώρα και λίγη πειθαρχία.

Λένε πως «ο δρόμος ανοίγει περπατώντας». Στην περίπτωση της νέας αυτής τάσης, ίσως και ο δρόμος προς μια διαφορετική, πιο ουσιαστική προσέγγιση στη φυσική άσκηση…