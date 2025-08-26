Όταν στις αρχές του καλοκαιριού ο Ματίας Αλμέιδα έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, εν προκειμένω ανέλαβε τις τύχες ενός σημαντικού κλαμπ όπως είναι η Σεβίλλη και μπήκε στο ισπανικό πρωτάθλημα, οι Έλληνες μονομιάς έστρεψαν εκεί τη ματιά τους. Το ενδιαφέρον τους λες και μετατοπίστηκε, ειδικά αυτό των οπαδών της ΑΕΚ. Γιατί ο Αλμέιδα παραμένει αγαπητός στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνέδεσε το όνομά του με τρόπαια και για ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού είναι επιτυχημένος.

Και ύστερα ήρθαν τα δύσκολα. Για την ακρίβεια, εμφανίστηκαν ξανά. Οι προσεκτικοί παρατηρητές τι βλέπουν, αλήθεια; Ο συμπαθής Αργεντινός κόουτς έχει να γευτεί τη χαρά της επιτυχίας από τη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και αυτό το αποτέλεσμα (2-0) ήρθε στις 2 Απριλίου! Ηταν, όπως όλοι θυμούνται, άνευ σημασίας γιατί ήδη οι «Ερυθρόλευκοι» σκέφτονταν τον τελικό έχοντας στο πρώτο ματς φτάσει στο εκκωφαντικό 6-0.

Η συνέχεια στα πλέι οφς του ελληνικού πρωταθλήματος; Εξι σερί ήττες. 1-3 και 1-2 από τον Παναθηναϊκό, 0-1 και 0-2 από τον Ολυμπιακό, 0-1 από τον ΠΑΟΚ. Κατάρρευση απίστευτη και φυσιολογικά εκδόθηκε με συνοπτικές διαδικασίες το διαζύγιο του Αλμέιδα με την ΑΕΚ.

Τι συμβαίνει τώρα και μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του ισπανικού πρωταθλήματος; Μια από τα ίδια για τον προπονητή! Στην πρεμιέρα η Σεβίλλη ηττήθηκε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο (2-3) και λίγες ημέρες αργότερα είχαμε το 1-2 στο ραντεβού με τη Χετάφε. Πάει να πει όλο αυτό, πως ο Ματίας Αλμέιδα μετρά επτά συνεχόμενες ήττες!

Είναι κακός προπονητής; Ας μην γίνει, εδώ , κάποιο σχόλιο. Βλέπεις απλά την εικόνα. Και σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί, κάποτε θα γυρίσει τα δεδομένα γιατί ενδεχομένως να βρίσκεται σε περίοδο που όλα του πάνε στραβά…