H Skoda έδωσε τις λεπτομέρειες για το εσωτερικό του πρωτότυπου Vision O, το οποίο θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στην Έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το όχημα παρουσιάζεται ως «προκλητική» προ-παρουσίαση μιας πλήρως ηλεκτρικής Octavia, όπως επιβεβαίωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της μάρκας, Klaus Zellmer.

Η αποκάλυψη του study Škoda Vision O συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, ένα σύντομο βίντεο αποκαλύπτει μια γεύση από το καινοτόμο εσωτερικό του.

Αντλώντας έμπνευση από την επόμενη γενιά της σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid, συνδυάζει τον χώρο, την πρακτικότητα και την άνεση με μια εργονομική διάταξη. Κάθε λεπτομέρεια έχει διαμορφωθεί προσεκτικά για να δημιουργήσει μια αίσθηση ηρεμίας και ασφάλειας, από τις καθαρές, μινιμαλιστικές γραμμές μέχρι την εύχρηστη τοποθέτηση των χειριστηρίων. Η έμφαση σε βιώσιμα υλικά αντανακλά τη δέσμευση της Škoda να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, ενώ καινοτόμα στοιχεία, όπως τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα προσκέφαλα, υπογραμμίζουν το προοδευτικό πνεύμα του Vision O.

Η κεκλιμένη οροφή, με μια χαρακτηριστική διαιρούμενη αεροτομή, τραβάει την προσοχή στα στενά πίσω φώτα, των οποίων το έντονο σχήμα «Τ» παραπέμπει στον χαρακτηριστικό φωτισμό «τετράπλευρης» σχεδίασης της Škoda. Ολοκληρώνοντας την εμφάνιση, η επιγραφή Škoda και το σήμα «Vision O» στην πέμπτη πόρτα ενσωματώνονται αρμονικά με τον πίσω προφυλακτήρα, υπογραμμίζοντας το σίγουρο, σύγχρονο στυλ του πρωτότυπου.