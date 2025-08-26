Η KGM, η εταιρεία με 70 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή οχημάτων και έδρα της την Νότιο Κορέα, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την

Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ, προχωρά άμεσα σε μια μεγάλη προωθητική ενέργεια για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της γκάμας της.

Συγκεκριμένα, με άμεση ισχύ και μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα, ισχύουν οι εξής άκρως δελεαστικές προσφορές:

το Tivoli 1.5lt 135PS από 19.990 ευρώ κοστίζει από 18.000 ευρώ

Επίσης, το Tivoli 1.5lt 163PS από 21.990 ευρώ, κοστίζει 18.400 ευρώ ενώ το το Korando 1.5lt 163PS από 26.990 ευρώ, τώρα από 22.900 ευρώ.

Όσον αφορά το Torres 1.5lt 163PS από 35.390 ευρώ, κοστίζει 31.200 ευρώ ενώ το Torres HEV 150PS από 34.690 ευρώ, έχει 33.190 ευρώ.

Οι προσφορές συνεχίζονται με το Torres EVX 73,4kWh 207PS όπου από 39.190 ευρώ, κοστίζει 33.190 ευρώ (με τα κίνητρα του “Κινούμαι Ηλεκτρικά”) .