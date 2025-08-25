Ο Φλόριαν Βιρτς, αποτελεί το νέο «αστέρι» της Λίβερπουλ.

Μετά από εξαιρετικές σεζόν στη Λεβερκούζεν, οι επιδόσεις του Γερμανού άσου, «κέντρισαν» το ενδιαφέρων πολλών ομάδων.

Οι Πρωταθλητές Αγγλίας, έβγαλαν από τα ταμεία τους 136,3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, έκοψαν πρώτοι, το «νήμα» της απόκτησής του.

Ο νεαρός διεθνής, ανοίχτηκε στην «Kicker». Στη Γερμανική εφημερίδα, ήταν κάτι παραπάνω από «αφοπλιστικός».

Ο Βιρτς, μίλησε τόσο για τον Άρνε Σλοτ, όσο και για την εμπειρία του «Άνφιλντ».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο παρελθόν του, στις «Ασπιρίνες» και τη Κολωνία!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φλόριαν Βιρτς

Για τον Σλοτ: «Οι συζητήσεις με τον Άρνε, ήταν πολύ, πολύ καλές από την αρχή.

Κέρδισε την εμπιστοσύνη μου, από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Μου έδωσε σαφείς ιδέες και ένα σαφές όραμα για το πώς μπορούσε και ήθελε να με χρησιμοποιήσει στην ομάδα του.

Με είδε στη θέση του νούμερου 10, όπου παίζω καλύτερα. Με έφεραν για αυτή τη θέση επειδή με εμπιστεύτηκαν για να βελτιώσω την ομάδα. Και προσπαθώ να ανταποκριθώ σε αυτό όσο καλύτερα μπορώ»!

Για το Άνφιλντ: «Το Άνφιλντ είναι ιδιαίτερο και ειδικά το “You’ll Never Walk Alone”.

Το ένιωσα σε όλο μου το σόμα, ήταν κάτι το μοναδικό. Όταν κάθεσαι στη μέση του γηπέδου και όλο το στάδιο το τραγουδάει αυτόν τον ύμνο, είναι ξεχωριστό.

Σου δίνει λίγη περισσότερη ενέργεια πριν από τον αγώνα»!

Γιατί επέλεξε τη Λίβερπουλ: «Όπως ακριβώς πριν από πέντε χρόνια, όταν πήγα από την Κολωνία στο Λεβερκούζεν στα 16 μου, έτσι και αυτή τη φορά εξέτασα που θα μπορούσα να εξελιχθώ καλύτερα ως ποδοσφαιριστής. Που θα μπορούσα να γίνω ο πιο επιτυχημένος παίκτης. Γι’ αυτό επέλεξα τη Λίβερπουλ – και δεν το έχω μετανιώσει μέχρι στιγμής».

Για τη Λεβερκούζεν: «Είμαι πολύ περήφανος που η ομάδα μου κι εγώ καταφέραμε να γίνουμε πρωταθλητές Γερμανίας για πρώτη φορά. Σε κάνει να πεινάς περισσότερο όταν κερδίζεις ένα τέτοιο πρωτάθλημα, καθώς και το Κύπελλο Γερμανίας. Και εδώ στο Λίβερπουλ, οι τίτλοι είναι απαραίτητοι».