Ο Κώστας Τσιμίκας, βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου του Μέρσεϊσαϊντ.

Το μέλλον του, μακριά από το Λίβερπουλ και το «Άνφιλντ».

Ο Άρνε Σλοτ δεν τον υπολογίζει και το πωλητήριο έχει δει μπει κάτω από το όνομά του.

Ο Έλληνας μπακ, είναι θετικός στην αποχώρησή του και αναζητεί τον επόμενο σταθμό του.

Μετά τη Μαρσέιγ και η Ρόμα «μπήκε» στο παιχνίδι!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ιταλική ομάδα έκανε «κρούση» για τον δανεισμό του!

Πιο συγκεκριμένα, ο Τσίμικας είναι πρόθυμος να συνεχίσει στο «Ολίμπικο». Έτσι, μένει το «πράσινο» φως από τους Πρωταθλητές Αγγλίας.

Το μόνο «εμπόδιο», η θέληση της Λίβερπουλ. Ο σύλλογος, επιδιώκει την πώλησή του και όχι τον δανεισμό του.

Αν δεν βρεθεί αγοραστής, τότε είναι πιθανό να στραφεί στην δεύτερη επιλογή!

Ο Ιταλός ρεπόρτερ, αναφέρει μάλιστα πως υπάρχουν και άλλες δύο ομάδες που ενδιαφέρονται!

