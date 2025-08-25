Ο Κώστας Τσιμίκας, βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου του Μέρσεϊσαϊντ.

🚨 Kostas Tsimikas, expected to leave Liverpool as he’s been left out of the squad against Palace for this reason. Player prepared to go and try new chapter, already got approached by Nottingham Forest earlier in the window. pic.twitter.com/P7DFp3rVZj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Το μέλλον του, μακριά από το Λίβερπουλ και το «Άνφιλντ».

Ο Άρνε Σλοτ δεν τον υπολογίζει και το πωλητήριο έχει δει μπει κάτω από το όνομά του.

Ο Έλληνας μπακ, είναι θετικός στην αποχώρησή του και αναζητεί τον επόμενο σταθμό του.

Μετά τη Μαρσέιγ και η Ρόμα «μπήκε» στο παιχνίδι!

🚨 Marseille are interested in signing Kostas Tsimikas, who is expected to leave Liverpool this summer. 💙🤍 (Source: @footmercato) pic.twitter.com/N4sCZwA1PP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 20, 2025

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ιταλική ομάδα έκανε «κρούση» για τον δανεισμό του!

🚨🟡🔴 AS Roma have approached Liverpool today for Kostas Tsimikas to join on initial loan deal. Tsimikas wants the move but no green light to the formula yet as #LFC insist on permanent exit. There are two more clubs in the race for the Greek LB. pic.twitter.com/hCde8PMdUL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Πιο συγκεκριμένα, ο Τσίμικας είναι πρόθυμος να συνεχίσει στο «Ολίμπικο». Έτσι, μένει το «πράσινο» φως από τους Πρωταθλητές Αγγλίας.

Το μόνο «εμπόδιο», η θέληση της Λίβερπουλ. Ο σύλλογος, επιδιώκει την πώλησή του και όχι τον δανεισμό του.

Αν δεν βρεθεί αγοραστής, τότε είναι πιθανό να στραφεί στην δεύτερη επιλογή!

🚨 AS Roma have opened talks to sign Kostantinos Tsimikas from Liverpool on loan with the option to buy. (Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/w9mL2B5mHb — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 24, 2025

Ο Ιταλός ρεπόρτερ, αναφέρει μάλιστα πως υπάρχουν και άλλες δύο ομάδες που ενδιαφέρονται!