Συνέντευξη στον Εκρέμ Ντελσή

«Αειθαλής», πεπειραμένος, βιονικός, «μπαρουτοκαπνισμένος». Πολλά επίθετα θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τον Μιχάλη Πελεκάνο.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1981, το πεπρωμένο του ήταν ένα. Το μπάσκετ. Αυτό, το υπηρετεί μέχρι και σήμερα, στα 44 του έτη, παραμένοντας… baller!

Με ύψος, μόλις ένα εκατοστό κάτω από τα δύο μέτρα (1,99μ.), από μικρή ηλικία, διακρίθηκε στο άθλημα. Η αλτικότητά του, έφεση του στο σκοράρισμα και η… σκυλίσια άμυνά του, «τράβηξαν» τα βλέμματα των μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ.

Το βιογραφικό του, «πλούσιο». Με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Άρη, Μαρούσι και Περιστέρι, συνέδεσε το όνομά του στην Basket League. Μάλιστα, το 2007-2008, φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, παρέα με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο.

Στην πολυετή του καριέρα, το παλμαρέ του γέμισε με διακρίσεις. Κορυφαία, αυτή του 2012, όταν ο Πελεκάνος «στέφθηκε» Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Πειραιώτες.

Ο «χαλκέντερος» φόργουορντ, μίλησε αποκλειστικά στα Nea.gr. Το EuroBasket 2025, που έρχεται, οι προβλέψεις του και τα σχόλιά του για την επίσημη αγαπημένη. Παράλληλα, παραθέτει τα βιώματά του. Η εμπειρία της Εθνικής ομάδας και κίνητρα, που τον κρατάνε στην ενεργό δράση!

«Έχει περάσει το πνεύμα νικητή στην ομάδα ο Σπανούλης»

Κεφάλαιο «EuroBasket». Ποιο θεωρείς πως είναι το επίπεδο της εθνικής μας ομάδας, με το υπάρχον υλικό;

«Όταν έχεις προπονητή έναν «θρύλο» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που όσο αγωνιζόταν έχει καταφέρει απίστευτα πράγματα, έχεις έναν από τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο, έχεις πολύ έμπειρους παίχτες οι οποίοι έχουν αφήσει τις στίγμα τους στο ελληνικό μπάσκετ αλλά και στο ευρωπαϊκό καταλαβαίνεις ότι το επίπεδο της ομάδας είναι αρκετά υψηλό.

Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται είναι βάθος. Έχει πολύ ταλαντούχα παιδιά τα οποία έχουν δείξει ότι το αξίζουν κ δίκαια βρίσκονται στην εθνική. Με πολύ σωστή δουλειά και τις εμπειρίες που θα αποκτήσουν με το καιρό, σίγουρα θα υπάρξουν πολλές επιτυχίες στο μέλλον»!

Ποιος θα είναι ο παράγοντας «x» της ομάδας;

«Για εμένα ο παράγοντας «x» της ομάδας είναι ο Σπανούλης. Έχει καταφέρει να ενώσει όλους αυτούς τους παίχτες, τους έχει περάσει το πνεύμα του νικητή και το πάθος που είχε και ο ίδιος όταν αγωνιζόταν».

Vassilis Spanoulis seems to be in good shape to play some quality minutes for Greece if needed 😎🇬🇷 (via @HellenicBF) pic.twitter.com/6iWAmMhxdp — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 5, 2025

Μπορεί να φτάσει στη διεκδίκηση ενός μεταλλίου, μετά από 16 χρόνια «ανομβρίας»;

«Από την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα, η εθνική δείχνει ότι είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική και δυνατή ομάδα που παλεύει κάθε φάση. Έχει δείξει ότι μπορεί να κοιτάξει στα ίσα όλες τις ομάδες.

Από εκεί κ πέρα κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και βήμα-βήμα μπορούμε να καταφέρουμε να μπούμε στην διεκδίκηση κάποιου μεταλλίου»!

Πριν την έναρξη της προετοιμασίας, δημιουργήθηκε «ένταση», με την επιστολή των παικτών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πιστεύεις ήταν λάθος το «timing» να γίνει κάτι τέτοιο;

«Σίγουρα αυτό που έγινε δεν ήταν η σωστή στιγμή, γιατί ότι διαφωνία υπάρχει ανάμεσα στους συλλόγους κ την ομοσπονδία δεν πρέπει να επηρεάζει την εθνική ομάδα, Θα μπορούσε αυτή η επιστολή να γίνει κατά την διάρκεια της χρονιάς, αλλά για εμένα δεν θα έπρεπε να εμπλέκονται οι παίχτες».

Οι απουσίες Παπαγιάννη και Ρογκαβόπουλου, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Είναι σωστή η απόφασή τους να απέχουν, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού;

«Έχουν ακουστεί διάφορα για τη μην συμμετοχή τους στη εθνική ομάδα. Αυτές είναι δικές τους αποφάσεις, Η εθνική ομάδα είναι η μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή στην μπασκετική του καριέρα.

Για εμένα αν δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός ή κάποιο πολύ σοβαρό προσωπικό πρόβλημα που δεν σου επιτρέπουν να συμμετέχεις στην εθνική τότε δεν βρίσκω λόγο να μην είσαι εκεί.

Μπορεί να υπάρχουν προσωπικές διαφωνίες με κάποιους ή να είχες μια πάρα πολύ απαίτηση χρόνια, αυτά τα αφήνεις στην άκρη γιατί η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους».

«Στα μετάλλια η Ελλάδα – MVP ο Γιόκιτς»

Ποια θα είναι η τριάδα του βάθρου;

«Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Κάποιες από αυτές θεωρούνται φαβορί, όπως είναι Σερβία, Γερμάνια, από εκεί και πέρα είναι κάποιες ομάδες που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κάποιο μετάλλιο.

Θα πω Σερβία, Γερμανία και Ελλάδα, στο βάθρο».

Ποιος θα αναδειχθεί MVP του τουρνουά;

«MVP του Ευρωμπάσκετ είναι δύσκολο να πω γιατί υπάρχουν πολλοί παίχτες που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο αυτό.

Τείνω, στον Νίκολα Γιόκιτς»!

Nikola Jokic had 20 points, 12 rebounds & 9 assists vs. Bosnia today 👀 Serbia won 126-89 in a EuroBasket tune up game pic.twitter.com/zAAe1NYU0y — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) August 6, 2025

«Ευλογία η Ολυμπιάδα – Απογοήτευση ο αποκλεισμός του 2007»

Μπορεί να ακούγεται δημοσιογραφικό «κλισέ», αλλά ήταν το εθνόσημο η ύψιστη τιμή για εσένα;

«Υπάρχουν παίχτες που έχουν πολύ καταπόνηση μέσα στη χρονιά, που έχουν οικογένεια αλλά όταν τους ζητηθεί να είναι εκεί για την εθνική είναι πάντα παρών.

Όπως είπα, η εθνική είναι η μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή ανεξαρτήτου αθλήματος. Είναι η επιβράβευση της προσπάθειας των κόπων σου και τις θυσίες που έχεις κάνει σαν αθλητής, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις εκεί».

Ήσουν στην 12αδα του EuroBasket 2007 αλλά και της Ολυμπιάδας στο Πεκίνο ένα χρόνο αργότερα. Πως έζησες αυτές τις σπουδαίες εμπειρίες;

«Η συμμετοχή μου στο Ευρωμπάσκετ το 2007 αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 ήταν μεγάλη ευλογία για εμένα!

Ήμουν πολύ τυχερός που τα έζησα αυτά και ειδικά μια Ολυμπιάδα. Είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να είσαι και τυχερός για να μπορέσεις να τα βιώσεις αυτά.

Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, οπότε προσπάθησα να απολαμβάνω κάθε στιγμή που ήμουν στην ομάδα».

Ο ημιτελικός του 2007 κόντρα στην Ισπανία (82-77), έχει χαρακτηριστεί και ως «ληστεία του αιώνα». Πως βίωσες αυτή την αναμέτρηση, που στέρησε το μετάλλιο στην Ελλάδα;

«Σίγουρα αισθανόμουν πολύ απογοητευμένος και αδικημένος με τον τρόπο που χάσαμε εκείνον τον αγώνα, όπως πιστεύω και όλα τα παιδιά».

«Κίνητρό μου τα νέα παιδιά»

Στα 44 σου χρόνια, παραμένεις στην ενεργό δράση, αγωνιζόμενος στον Αργοναύτη Νέας Κίου (ΕΣΚΑΚ). Τι είναι αυτό που σου δίνει κίνητρο;

«Το ότι συνεχίζω και παίζω ακόμα είναι η αγάπη που έχω για το άθλημα αυτό, συν ότι για εμένα είναι ένα παιχνίδι, έτσι το έχω δει από την ημέρα που ξεκίνησα μέχρι και τώρα.

Το κίνητρο μου αυτή την στιγμή είναι ότι προσπαθώ να βοηθήσω τα νέα παιδιά, μεταφέροντας όλα όσα έχω μάθει και ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και την εμπειρία μου αγωνιζόμενος με κορυφαίους παίχτες, υπό τις οδηγίες μεγάλων προπονητών».

Την περσινή σεζόν, κατά μέσο όρο, αγωνιζόσουν 40 λεπτά ανά ματς. Μετά από μια τόσο μεγάλη καριέρα, ποιο είναι το «μυστικό» για μια καλή φυσική κατάσταση;

«Σίγουρα για να καταφέρει κάποιος να παίζει τόσο πολύ πρέπει να είναι και τυχερός ώστε κατά την διάρκεια της καριέρας του να μην έχει σοβαρούς τραυματισμούς, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Από εκεί και πέρα, όσο μεγαλώνεις και θέλεις να παίζεις και να είσαι ανταγωνιστικός, πρέπει να φροντίζεις το σώμα σου περισσότερο, ώστε να

αποφύγεις κάποιον τραυματισμό. Βέβαια με την επιβάρυνση όλων αυτών των χρόνων αποκτάς εμπειρία ώστε να μπορέσεις να το διαχειριστείς όλο αυτό».