Η σαββατιάτικη πρεμιέρα του ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος μας έδωσε ήδη μια από τις ωραιότερες ιστορίες της σεζόν: τη θεαματική επιστροφή του Γιαζίτζι, του ποδοσφαιριστή που έδωσε στον Ολυμπιακό την πρώτη νίκη του, γκρεμίζοντας με ένα σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής τα σχέδια του προπονητή του Αστέρα Σάββα Παντελίδη, που με ένα συνηθισμένο αλλά πολύ λειτουργικό κατενάτσιο (και κάμποση τύχη…) κρατούσε στο άδειο λόγω τιμωρίας Γ. Καραϊσκάκης το 0–0.

Τραυματισμός

Ο Τούρκος πέρυσι αγωνίστηκε μόλις μισή ώρα σε ένα καταραμένο ματς του Ολυμπιακού, πάλι με τον Αστέρα, αλλά στην Τρίπολη. Για κακή του τύχη σε μια απλή και ακίνδυνη φάση έπαθε ρήξη χιαστών. Ο Ολυμπιακός τού συμπεριφέρθηκε πολύ καλά. Τον κράτησε στην ομάδα και αυτός δούλεψε πολύ. Και στο πρώτο του επίσημο ματς μετά τον τραυματισμό του ξαναβρήκε τον Αστέρα. Πιάνοντας την προσωπική του ποδοσφαιρική καριέρα από τη στιγμή που αυτή διακόπηκε έδειξε την ποιότητά του. Εστω κι αν μπήκε αργά: μόλις στο 82ο λεπτό για να αντικαταστήσει τον πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, αλλά κουρασμένο μετά το 70‘ νεαρό Σταύρο Πνευμονίδη.

Τύπος

Ο Γιαζίτζι είναι ένας Ευρωπαίος Τούρκος και ένας πολύ άνετος τύπος: οι φίλοι του στον Ολυμπιακό είναι έλληνες παίκτες και στην Αθήνα έχει προσαρμοστεί χωρίς πρόβλημα. «Οταν έφτασα στην Αθήνα, ένιωθα ήδη σαν στο σπίτι μου. Και οι άνθρωποι μου φέρονταν όλη την περσινή σεζόν όπως ήλπιζα, δηλαδή ευγενικά και όμορφα. Παρ’ όλο που δεν έπαιξα ούτε ένα παιχνίδι, όλο το διάστημα μετά τον τραυματισμό, όταν πήγαινα σε ένα εστιατόριο, οι άνθρωποι έλεγαν: “Γεια σας, τι κάνετε; Σας αγαπάμε. Πιστεύουμε σε εσάς. Θα επιστρέψετε. Θα είστε μέρος της ιστορίας της ομάδας μας”. Ξέρεις, ακόμα κι αν δεν έχεις κάνει τίποτα, νιώθεις ότι έχεις κάνει κάτι, μόνο και μόνο επειδή σου φέρονται σαν βασιλιά και αισθάνεσαι πως χρωστάς» είπε σε μια συνέντευξή του σε γαλλική ιστοσελίδα που δημοσιεύτηκε στις αρχές του Ιουλίου. Η επιλογή της ιστοσελίδας δεν είναι τυχαία. Στη Γαλλία τον θεωρούν σπουδαίο παίκτη και γιατί μεταξύ άλλων κέρδισε ένα ιστορικό πρωτάθλημα με τη Λιλ κόντρα στην ανίκητη Παρί. Αλλά το βιογραφικό του Γιαζιτζί ήταν γεμάτο και πριν πάει εκεί. Εγινε διεθνής μόλις στα είκοσι χρόνια του. Παραμένει ο ποδοσφαιριστής που η Τραμπζονσπόρ πούλησε πιο ακριβά στην ιστορία της: το 2019 πήρε για αυτόν από τη Λιλ 19 εκατ. ευρώ. Προφανώς ο περσινός τραυματισμός του τον πήγε πίσω. Αλλά δεν γίνεται και να ξέχασε την μπάλα. Και το Σάββατο έδειξε ότι έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του, ότι δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες, ότι περίμενε την ευκαιρία. Υπάρχουν, είναι αλήθεια, πολλές σκέψεις και για το αν θα μείνει στον Ολυμπιακό (αλλά και για το αν θα δηλωθεί στην περίφημη ευρωπαϊκή του λίστα). Οι πιθανότητές του μεγάλωσαν, όχι χάρη στο γκολ που πέτυχε, αλλά γιατί έδειξε πως δεν φοβάται να πάρει επιθετικές πρωτοβουλίες. Πράγμα που από τους μέσους του Ολυμπιακού λείπει.

Αναπληρωματικοί

Στην παράξενη πρεμιέρα του Ολυμπιακού ο κόουτς Μεντιλίμπαρ μπορεί να είναι πολύ ευχαριστημένος από τους αναπληρωματικούς που έριξε στο γήπεδο και λιγότερο από τους βασικούς του. Ο Γιαζιτζί έλυσε το πρόβλημα του πώς θα ανοίξει η κλειστή άμυνα των φιλοξενουμένων που επιθετικά ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι. Ο Ζέλσον έδωσε πολλά μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο, μολονότι είχε μέρες εκτός προπονήσεων. Μαζί του συνεργάστηκαν για να βοηθήσουν τον Ελ Κααμπί να βρει το γκολ του 2–0 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και δύο άλλοι που μπήκαν στο ματς για να βοηθήσουν επιθετικά: ο Μπρούνο και ο νεοφερμένος Νασιμέντο που βοήθησε ώστε η μπάλα να κυκλοφορήσει καλύτερα – όπως ακριβώς και ο Μουζακίτης, τον οποίο ο βάσκος προπονητής επιστράτευσε στην επανάληψη. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο θύμισε τα προβλήματα που είχε πέρυσι με ομάδες που αμύνονται όπως ο Αστέρας – για την ακρίβεια, φάνηκε κομμάτι απροετοίμαστος για να ανοίξει αυτή τη σοβαρή και συντεταγμένη άμυνα. Αλλά πώς να προετοιμαστείς για αυτό; Δεν υπάρχουν στον κόσμο ομάδες με τις οποίες να δώσεις φιλικά ματς για να κάνεις δοκιμές. Και η ταυτόχρονη απουσία των Στρεφέτσα, Καμπελά και Γιάρεμτσουκ μετέτρεψε ένα έτσι κι αλλιώς δύσκολο ματς σε ένα άδειο Γ. Καραϊσκάκης σε τέλεια παγίδα.

Απορία

Προφανώς για τον Ολυμπιακό συνολικά δεν μπορεί να βγει κανένα συμπέρασμα – καλά καλά δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Από την άλλη για τον Αστέρα και τη λογική του έχω μια απορία: αν κατόρθωνε και κρατούσε το 0-0 (κοντά έφτασε…) τι το σημαντικό θα του έδινε αυτό το αποτέλεσμα; Πέρυσι με τον Ολυμπιακό έκανε 4 βαθμούς σε δύο ματς, παίζοντας αυτό το συντεταγμένο αντιποδόσφαιρο και εν τέλει δεν κατάφερε τίποτα. Γιατί; Γιατί αυτό το παιχνίδι σού επιτρέπει απλά να χάσεις αξιοπρεπώς. Κι αν σου κάτσει και πάρεις μια ισοπαλία, οι βαθμοί που πετάς κατά τη διάρκεια της σεζόν γιατί δεν παίζεις παραγωγικά και δημιουργικά είναι τόσο πολλοί που η ισοπαλία αυτή ακυρώνεται. Από την άλλη καταλαβαίνω και τον Σάββα Παντελίδη. Σε μια χώρα όπου το να χάνεις αξιοπρεπώς από τον Ολυμπιακό θεωρείται καλό αποτέλεσμα τι να κάνει; Αν παρουσίαζε μια ομάδα πιο θαρραλέα και πιο επιθετική που βρισκόταν νωρίς πίσω στο σκορ κανείς δεν θα του έλεγε μπράβο.

Πρακτική

Με το ίδιο σκορ που κέρδισε ο πρωταθλητής τον Αστέρα (2-0) κέρδισαν και ο Άρης τον Βόλο στο Κλ. Βικελίδης και ο Ατρόμητος τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Ο Αρης χρειάζεται νίκες για να συγχωρεθεί από το μεγάλο κοινό του η τεράστια αποτυχία του στα προκριματικά του Conference League. Ο αποκλεισμός από την Αράζ υπήρξε σοκαριστικός: ο κόσμος για να επιστρέψει στο Κλ. Βικελίδης θέλει να δει πρόοδο, συνέπεια σε αποτελέσματα και παίκτες-πρωταγωνιστές. Η νίκη κόντρα στον Βόλο ήρθε με δύο γκολ αμυντικών, του νέου Άλβαρο και του παλιού Φαμπιάνο και χάρη σε μια σπουδαία εμφάνιση του κροάτη τερματοφύλακα Μάκιτς, που είναι ο διάδοχος του Κουέστα και σταμάτησε τους κυνηγούς του Βόλου, που έκαναν ωραία πράγματα. Ο Ατρόμητος πέρασε εύκολα από το Αγρίνιο θυμίζοντας τα περσινά του κατορθώματα: πέρυσι οι Περιστεριώτες κέρδιζαν συνεχώς εκτός έδρας και δεν μπορούσαν να κάνουν νίκη στην έδρα τους. Φέτος με τον Λεωνίδα Βόκολο αντί του Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο πρέπει να αλλάξουν αποτελέσματα και συμπεριφορά στην έδρα τους. Είναι παράξενο να το λες, αλλά για τον Ατρόμητο μια νίκη και καλή εμφάνιση εκτός έδρας είναι κάτι συνηθισμένο…