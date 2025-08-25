Η πολυαναμενόμενη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ μπήκε στην τελική ευθεία με εντυπωσιακές εικόνες το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8). Ο 22χρονος διεθνής χαφ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και γνώρισε την πιο θερμή υποδοχή που θα μπορούσε να φανταστεί.

Περισσότεροι από 2.000 φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στον χώρο των αφίξεων, τραγούδησαν, άναψαν καπνογόνα και αποθέωσαν τον παίκτη που πρόκειται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Η στιγμή που ο Ζαφείρης εμφανίστηκε στην πύλη αφίξεων ήταν συγκλονιστική: οι οπαδοί όρμησαν να τον αγκαλιάσουν, του φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τον «εξαφάνισαν» μέσα σε ένα κύμα ασπρόμαυρης λατρείας.

Δίπλα του, η οικογένειά του –που ταξίδεψε μαζί του– παρακολουθούσε συγκινημένη τις εικόνες αποθέωσης, αδυνατώντας να κρύψει τον αιφνιδιασμό και τη συγκίνηση για την πρωτόγνωρη αυτή υποδοχή.

Ο Ζαφείρης θα περάσει άμεσα από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας ένα deal ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ που γράφει ήδη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.