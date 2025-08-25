Ο Μορόν μάλιστα, σε ανάρτησή του στα social media, ζήτησε από τον Άλβαρο να του δώσει… 400 ευρώ για να την ασίστ που του έκανε.
Δημοφιλή
- 1
Τέλος η σύνταξη στα 62: Οι σημερινοί 55άρηδες στο «στόχαστρο»
- 2
Το δώρο του προέδρου Βούτσιτς στην Ελλάδα
- 3
Η «οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα 60 χρόνια μετά το "Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα" μετατρέπεται σε πολιτιστικό χ
- 4
Τραγωδία στα Τέμπη: Εμφύλιος στον ΟΣΕ για τις αποζημιώσεις - Όλοι εναντίον όλων με φόντο τις αγωγές
- 5
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Στο τραπέζι διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα
- 6
Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για εκείνους που δεν τον εκδώσουν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου
- 7
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συγκλονιστική περιγραφή της 18χρονης κόρης - «Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ζήλευε
- 8
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το αντίο της κόρης του Ντέμη Νικολαΐδη στο «αγγελάκι» της
- 9
Τρόμος στο Γαλάτσι: Πατέρας ήταν στο σπίτι με το παιδί του όταν εισέβαλε διαρρήκτης
- 10
Αλβανία: Εντυπωσιακά αποκαλυπτήρια για το πρώτο άγαλμα του Χριστού στην ιστορία της χώρας
Ρενάτο Σάντσες: «Ο Βιτόρια ήταν ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως επαγγελματίας.»
Tην πρώτη προπόνηση στη Λεωφόρο πραγματοποίησε ο Ρενάτο Σάντσες, το πιο πρόσφαρο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ο Πορτογάλος μέσος, μπροστά στην κάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μίλησε για τον ρόλο που έπαιξε ο τεχνικός των «πρασίνων» Ρουί Βιτόρια και συμπατριώτης του στην καριέρα του εξηγώντας: «Ήταν ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως […]
Γαλλικό σενάριο για Παναθηναϊκό και Μπεράλντο!
Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, το όνομα του Λούκας Μπεράλντο απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Λουίς Ενρίκε στην Παρί Σεν Ζερμέν και θεωρείται πιθανό να αποχωρήσει από τους Πρωταθλητές Ευρώπης, καθώς οι Παριζιάνοι ετοιμάζουν σειρά αποδεσμεύσεων ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταγραφικής περιόδου. Η ιστοσελίδα Sport.fr, που παρακολουθεί στενά […]
Η Θεσσαλονίκη στα πόδια του Ζαφείρη – Συγκλονιστική υποδοχή από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο Μακεδονία
Η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ πήρε σάρκα και οστά. Ο Χρήστος Ζαφείρης έφτασε στη Θεσσαλονίκη και γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες φίλους του Δικεφάλου που κατέκλυσαν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να τον υποδεχθούν.
Άρης: Ο Μορόν ζητάει από τον Άλβαρο… 400 ευρώ! (pic)
Αυτή τη φορά ο Λόρεν Μορόν δεν βρήκε δίχτυα αλλά δημιούργησε τοι 1-0 του Άρη κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο. Ο Ισπανός επιθετικός έδωσε την ασίστ στον Πέδρο Άλβαρο, με τον Πορτογάλο να σκοράρει με δυνατό σουτ μέσα από την μικρή περιοχή. Ο Μορόν μάλιστα, σε ανάρτησή του στα social media, ζήτησε από τον Άλβαρο να […]
Eurobasket 2025: Το power ranking της FIBA λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ – Μεγάλη άνοδος για την Εθνική Ελλάδος
Η FIBA ανανέωσε τα power ranking δύο ημέρες πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025. Η Εθνική μας ομάδα ανέβηκε τέσσερις θέσεις συγκριτικά με την προηγούμενη λίστα, μετά την είσοδο του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τους αγώνες προετοιμασίας. Η εθνική πλέον βρίσκεται στην 4η θέση, πίσω από Σερβία, Γερμανία και Γαλλία. Την δεκάδα συμπληρώνουν Λιθουανία, Τουρκία, […]