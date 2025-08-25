Στην αντεπίθεση περνάει ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο «Δρομοκαΐτειο» κατόπιν εισαγγελικής εντολής μετά από αίτημα συγγενικών του προσώπων και όπως είπε ο δικηγόρος του μιλώντας στο MEGA «ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα».

Συγκεκριμένα ο κ. Γιώργος Μερκουλίδης είπε, πως αυτό που πιστεύει η πλευρά του τραγουδιστή, είναι πως όλα όσα έγιναν ενορχηστρώθηκαν από την αδελφή του, Βάσω, αναφορικά με τον εγκλεισμό του στο «Δρομοκαΐτειο». «Αυτό είναι δεδομένο. Την Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο και ο Γιώργος αφέθηκε ελεύθερος, ήταν και οι δύο αδελφές εκεί και πίεζαν τους γιατρούς και τους απειλούσαν με μηνύσεις, να μην αφεθεί ελεύθερος, γιατί κινδυνεύει η ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω καμία απόφαση από δικαστήριο, που να είναι υπέρ της αδελφής. Δεν έχει εκδικαστεί κάποια υπόθεση, παρά μόνο παλαιότερα κάποια ασφαλιστικά. Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Πώς ήξεραν, ότι χρήζει νοσηλείας, αφού οι ίδιοι είχαν πει, πως σπάνια τον έβλεπαν. Οι σχέσεις του Γιώργου με τους γονείς και τις αδελφές του είναι ανύπαρκτες εδώ και δύο χρόνια» είπε χαρακτηριστικά.

«Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω»

Από την άλλη πλευρά η οικογένεια του τραγουδιστή φαίνεται να καταβάλει προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να φύγει το θέμα από την επικαιρότητα, προστατεύοντας παράλληλα την αδελφή του, Βάσω, με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει δικαστική αντιδικία σχετικά με ακίνητο του ίδιου στη Μύκονο. Σε αυτό το πλαίσιο εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία ανέφεραν: «Για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, στην αίτηση εγκλεισμού δεν εμπλέκεται η αδελφή του Βάσω. «Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο ΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνα με τη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη. Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη. Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησής μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η ασφάλεια και η ζωής του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε. Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μία μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατέψει» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η θυελλώδης σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του

Ο Γιώργος και η Βάσω Μαζωνάκη ήταν δύο αγαπημένα αδέλφια, που πόζαραν χαμογελαστά μπροστά στο φακό, ωστόσο τα τελευταία χρόνια τα πάντα άλλαξαν, κάτι που μαρτυρούν και οι δηλώσεις του καλλιτέχνη. Οι σχέσεις με τη μητέρα και τη μεγάλη του αδερφή αρχικά «παγώνουν» και το τελευταίο διάστημα σταματούν. Οι εποχές που τα δύο αδέρφια πόζαραν ντυμένα ως «Μπόνι και Κλάιντ» στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου–αντίκα που ανήκε κάποτε στην Μπριζίτ Μπαρντό, μοιάζουν σήμερα πολύ μακρινές.

«Το καλύτερό μας είναι να κάνουμε παρέα. Περνάω καλά με τη Βάσω, μπορώ να είμαι όλη μου την ημέρα μαζί της. Μου έχει σταθεί σε πολύ δύσκολες στιγμές και το αντίστροφο» έλεγε τότε ο δημοφιλής τραγουδιστής. «Αυτό που μου αρέσει πολύ στο Γιώργο, είναι ότι είναι απλός, καθημερινός, δεν έχει αλλάξει από τότε που ήμασταν μικροί. Βέβαια, εκείνο που με εκνευρίζει, είναι ότι έχει πολύ καλή αντίληψη και διαίσθηση για τους ανθρώπους, οπότε όταν σου λέει κάτι για κάποιον, έχει πάντοτε δίκιο» έλεγε η Βάσω για τον αδελφό της.

Αιτία της μεγάλης ρήξης που οδήγησε τα δύο αδέλφια στα άκρα, ήταν ένα ακίνητο στη Μύκονο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστηρίζει, ότι η αδελφή του Βάσω μετέφερε εν αγνοία του το σπίτι σε δική της εταιρεία, στην οποία ο τραγουδιστής έπαψε να είναι μέτοχος. Για την εταιρεία της αδελφής του έμαθελ όπως φέρεται να έχει πει στο στενό του περιβάλλον, όταν έκανε έλεγχο στα οικονομικά στοιχεία και διαπίστωσελ πως το ακίνητο της Μυκόνου είχε μεταφερθεί, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει και να έχει ενημερωθεί για το παραμικρό.

Η πρώτη ρήξη

Η πρώτη σοβαρή κρίση πάντως στη σχέση των δύο αδελφών είχε παρουσιαστεί στα μέσα της περασμένης δεκαετίας. Με την όλη υπόθεση τότε, να μην γίνεται ευρέως γνωστή. Άτομα από το στενό περιβάλλον των δύο αδελφών έριξαν «γέφυρες» και η σχέση του Γιώργου και της Βάσως Μαζωνάκη αποκαταστάθηκε. Το γυαλί μπορεί να είχε ήδη ραγίσει, όμως τα δύο αδέλφια συνέχιζαν να κάνουν επενδύσεις. Αγόραζαν ακίνητα, από τις Κυκλάδες μέχρι την Κρήτη κι αφού τα ανακαίνιζαν, φρόντιζαν για την τουριστική τους εκμετάλλευση.

Ελάχιστοι τότε γνώριζαν για τις τριβές και τις εντάσεις στην οικογένεια Μαζωνάκη. Η αδελφή του τραγουδιστή φρόντιζε να τον αποθεώνει σε πολλές από τις αναρτήσεις της.

Η Βάσω Μαζωνάκη ανέλαβε μάνατζερ του αδερφού της το 2004

Για χρόνια η Βάσω Μαζωνάκη εκτός από αδελφή ήταν η πιο στενή συνεργάτιδα του 53χρονου σήμερα αδελφού της. Εκείνη που συνόδευε Γιώργο Μαζωνάκη σε νυχτερινές εξόδους και διαχειριζόταν μια σειρά από προτάσεις που έφταναν για τον καλλιτέχνη. Όταν τα νυχτερινά κέντρα έδιναν «μάχη» για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του, με τον κάθε δίσκο του να γίνεται χρυσός σε χρόνο–ρεκόρ. Ήταν η εποχή που η καριέρα του καλλιτέχνη είχε ήδη απογειωθεί. Τα χρόνια που το όνομά του είχε γίνει συνώνυμο της επιτυχίας στη νυχτερινή Αθήνα.

Η Βάσω Μαζωνάκη ήταν τότε το μεγάλο στήριγμα του ερμηνευτή. Ο άνθρωπος που εμπιστευόταν τυφλά και έδειχνε να θαυμάζει. «Η Βάσω είναι αρχόντισσα, δουλευταρού, δοτική με τους φίλους της, πολύ νοικοκυρά. Επίσης, καταλαβαίνει από τα ζητήματα της δουλειάς, μπορώ να βασιστώ στη γνώμη της, να τη ρωτήσω αν κάτι της αρέσει. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι μου μοιάζει τόσο πολύ. Αυτό είναι το μεγαλύτερό της προσόν!» είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης για την αδελφή του.

Η πρώτη κρίση στη σχέση των δύο αδελφών ξεπεράστηκε μετά από σχεδόν 3 χρόνια, όμως η πιο πρόσφατη φαίνεται να κατέστρεψε ολοκληρωτικά τη σχέση τους. Γιώργος και Βάσω Μαζωνάκη μοιάζουν πλέον δυο ξένοι. Στο πέρασμα των χρόνων μπορεί να υπήρχαν τριβές και παρεξηγήσεις, αλλά όπως λένε άτομα από το περιβάλλον τους, αυτό που έγινε με το ακίνητο της Μυκόνου, ήταν το πιο σοβαρό επεισόδιο στη σχέση τους. Εκείνο που έφερε τα δύο αδέρφια, το ένα απέναντι στο άλλο.

Οι εξελίξεις τρέχουν, δημόσια τα δύο αδέρφια τηρούν «σιγή ιχθύος» και αφήνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στους δικηγόρους τους, σε μια σχέση που έχει περάσει από «40 κύματα» τα τελευταία χρόνια.